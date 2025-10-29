Juicio por YPF: jueces de Estados Unidos cuestionaron que se deba resolver el caso en su jurisdicción

Al menos dos jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan cuestionaron que la Justicia estadounidense deba resolver la disputa por YPF.

La posición argentina en el juicio por la expropiación de YPF recibió un impulso inesperado este miércoles. Al menos dos jueces del panel de tres integrantes de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan cuestionaron que la justicia estadounidense deba resolver la disputa.

En la audiencia por la apelación de Argentina ante la Corte de Apelaciones del Circuito, en Manhattan, los jueces revisaron la oferta de Argentina de anular el fallo de primera instancia dictado en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar miles de millones a los accionistas minoritarios de YPF.

Argentina sostuvo consistentemente que el caso debería haberse resuelto en su país, además de cuestionar las interpretaciones de la ley argentina realizadas por la jueza de primera instancia, por lo que esta decisión favorece su postura.