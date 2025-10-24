Javier Milei ya tiene el candidato para reemplazar a Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete

El presidente ya baraja los nombres que ingresarían al nuevo Gabinete. El cargo que hoy ocupa Guillermo Francos fue ofrecido a Horacio Marín, actual presidente y CEO de YPF. Falta su respuesta.

El cambio en la jefatura de Gabinete, es otra de las movidas claves que el presidente Javier Milei viene analizando en medio de la reforma a su Gobierno que, se sabe, será lanzada a partir del próximo lunes, luego de las elecciones legislativas del domingo.

Guillermo Francos fue hasta ahora uno de los puntales políticos más importantes del Gobierno, pero tanto los cruces con Santiago Caputo como un agotamiento personal por la tarea de estos últimos dos años vienen marcando su casi segura salida del Gabinete.

Hasta ahora la versión más fuerte sobre el cambio en la jefatura de Gabinete giraba alrededor de la llegada de Santiago Caputo a ese puesto. De hecho, el propio presidente Javier Milei alentó en las últimas dos semanas, en dos ocasiones, la posibilidad de que su asesor estrella accediera a un cargo formal dentro del Gabinete, en lugar de figurar como un asesor sin nombramiento.

francos y milei Javier Milei junto a Guillermo Francos. Archivo Hay que reconocer que en ningún momento se mencionó hasta ahora a Santiago Caputo para ocupar el lugar que hoy está en manos de Guillermo Francos y que, dentro de la Casa Rosada, se consideraba que la salida del jefe de Gabinete debía estar precedida de una charla a solas entre él y el presidente, que aún no se había dado.