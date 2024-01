Por qué son tan grandes y dañinas las tormentas de granizo en San Rafael

En diez días dos tormentas severas de granizo, viento y abundantes precipitaciones provocaron inundaciones y destrozos en San Rafael. Casas anegadas, árboles caídos, sectores sin servicio de electricidad y daños en la producción agrícola, son algunas de las consecuencias del fenómeno meteorológico en el sur de Mendoza.

El tamaño del granizo de las últimas tormentas en San Rafael. (Gentileza)

Las tormentas en San Rafael suelen ser grandes y dañinas. Según los especialistas, en la zona se generan tormentas con ciertas particularidades que han sido objeto de análisis para poder mejorar los pronósticos y estudiar su comportamiento.

Uno de los proyectos más importantes que se desplegó en San Rafael fue Relámpago (Remote sensing of Electrication, Lightning, And Meso-microscale Processes with Adaptive Ground Observations). En esa campaña se recopilaron datos del departamento sureño porque es uno de los lugares en el mundo en el que se dan tormentas de grandes dimensiones con efectos devastadores.

San Rafael está dentro de la zona comprendida por SESA (Sudeste de Sudamérica), que entre los meteorólogos es conocida como una de las regiones con las tormentas más severas del mundo. En pocos minutos pueden generarse lluvias torrenciales con inundaciones repentinas, vientos destructivos que pueden convertirse en tornados, granizo de gran diámetro e intensa actividad eléctrica. Muchas personas desconocen que San Rafael sea parte de esa zona y eso ocurre porque hasta que se desarrolló Relámpago no había registros ni mediciones del lugar.

Por qué hay grandes tormentas en San Rafael

Según el Servicio Meteorológico Nacional, desde la cordillera de Los Andes hasta Córdoba se dan mecanismos únicos para la iniciación, intensificación y crecimiento a gran escala de tormentas severas.

Desde Relámpago hablan de esta zona de Argentina como un “laboratorio natural” que permitió recoger gran cantidad de datos para revelar los misterios de las tormentas severas.

Las tormentas dejaron destrozos en San Rafael (Gentileza)

Por el momento, está confirmado que en la zona pasa la corriente de chorro en capas bajas de Sudamérica. Se trata de vientos intensos que pasan a 2 mil metros de altura (capas bajas) y transporta aire húmedo de altas temperaturas.

Estas masas de aire cargadas de humedad que entran por el norte desde el Atlántico, se humedecen aún más en la selva amazónica, luego viran hacia el sur y, al llegar a la Argentina, se desaceleran, dando lugar a tormentas muy intensas.

Según un informe del Servicio Meteorológico Nacional, en los últimos 35 años, las inundaciones fueron el desastre natural más destructivo en Argentina. Las regiones más afectadas por inundaciones, entre 1998 y 2013, son las Sierras de Córdoba y Mendoza.

En Mendoza se reportan cerca de 35 tormentas severas por verano y es famosa a nivel mundial por la frecuencia del granizo y el tamaño de las piedras. En San Rafael, algunas tormentas han dejado daños sobre el total de la producción.

Relámpago en Mendoza

En 2018, San Rafael fue parte de Relámpago. El proyecto estudió la iniciación, pronóstico e impacto de las tormentas severas en las Sierras de Córdoba y en Mendoza. Participaron especialistas de los Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Los equipos de Relámpago en Argentina (Gentileza Relámpago)

Los especialistas viajaban en camionetas, estacionaban en distintos puntos y ahí descargaban las estaciones meteorológicas para medir viento, temperatura, presión y humedad durante el paso de las tormentas. Además, lanzaban globos para analizar las nubes en sus diferentes capas.

En total, los científicos estuvieron 45 días en campaña intensiva y durante varias semanas más realizaron mediciones fijas. Recolectaron cinco petabytes de datos sobre eventos climáticos de Córdoba y Mendoza.