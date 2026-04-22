El sueño de la Fórmula 1 en Buenos Aires: Jorge Macri recorrió el autódromo con Franco Colapinto

Franco Colapinto volvió a Buenos Aires y fue recibido por el jefe de Gobierno, Jorge Macri , en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde recorrió las obras de renovación. La visita se dio en la antesala del Road Show que el piloto encabezará el domingo 26 de abril en Palermo, en medio del impulso oficial para que la Fórmula 1 regrese a la Ciudad de Buenos Aires.

La presencia del piloto argentino se dio en el marco de su llegada a Buenos Aires para participar de una exhibición con un auto de Fórmula 1 que se realizará el domingo 26 de abril en Palermo. Durante la recorrida, Jorge Macri destacó el impacto que genera Colapinto entre los fanáticos del automovilismo y el entusiasmo que despierta su exhibición en la Ciudad.

“Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, sostuvo Jorge Macri.

También subrayó la dimensión de la convocatoria prevista para el evento del domingo. “Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”, agregó.

El objetivo de la Ciudad: recuperar grandes competencias

La renovación del Autódromo forma parte de una estrategia más amplia con la que la Ciudad busca reposicionar al circuito dentro del calendario internacional del deporte motor.

Como primer paso, ya fue confirmado el regreso del MotoGP en 2027 al Oscar y Juan Gálvez, después de 28 años. Ese anuncio se enmarca además en la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte. En paralelo, la Ciudad trabaja con otro objetivo de fondo: lograr que la Fórmula 1 vuelva a competir en el circuito porteño.

Jorge Macri Franco Colapinto Jorge Macri recorrió el autódromo Oscar y Juan Gálvez junto al piloto de la escudería Alpine. GCBA

En esa línea, el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, remarcó el sentido del proyecto y el valor simbólico que tiene Colapinto dentro de esa apuesta.

“Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”, dijo Turnes.

Cómo será el Road Show de Franco Colapinto en Palermo

El Road Show de Franco Colapinto marcará la primera exhibición de este tipo en 14 años. La anterior fue la que ofreció en 2012 el australiano Daniel Ricciardo, también en un circuito callejero montado en Palermo.

El domingo, desde las 9, el público podrá ingresar al circuito para ver a Colapinto correr por un trazado que incluirá:

Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares/Ugarteche.

Avenida Sarmiento, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta.

Paso por el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La organización recomendó asistir en transporte público, especialmente en colectivos y en la línea D del Subte porteño, con descenso en la estación Plaza Italia.