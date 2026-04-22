Un cura va a celebrar una misa por el Día del Animal y pide que lleven a las mascotas

Las mascotas han ganado cada vez más espacio en la vida de las personas y el Día del Animal es para muchos una fecha especial. En este sentido un cura de Mendoza decidió hacer una misa especial en la que va a bendecir a los perros y gatos de los feligreses.

El padre Horacio invita a una misa por el Día del Animal

El padre Horacio invita a una misa por el Día del Animal

La misa por el Día del Animal será el 25 de abril a las 12 en la Basílica San Vicente Ferrer. La iglesia está ubicada en la calle Lavalle al 60 de Godoy Cruz frente a la plaza departamental.

“El sábado 25 de abril vamos a celebrar el Día del Animal adelantado a las 12 del mediodía. Traigan a sus mascotas para que puedan recibir la bendición de Dios”, invitó el padre Horacio Day a todos sus seguidores en un video que se viralizó en internet.

“Estos seres que Dios ha creado para que nos alegren la vida, para acompañarnos y nosotros tenemos que quererlos y cuidarlos”, agregó el sacerdote.

No es la primera vez que el padre Horacio hace una misa por los animales. El año pasado también hizo una celebración especial en mayo.

Sam y Roma Sam y Roma son las mascotas del padre Horacio. IG Horacio Day

Quién es el cura que celebra el Día del Animal

El padre Horacio Day es el párroco de la Basílica San Vicente Ferrer. Nació en Mendoza en 1976, fue ordenado sacerdote en marzo de 2010 y es doctor en Derecho Canónico.

Además, es vicario judicial adjunto del Tribunal Interdiocesano de Mendoza, miembro del Consejo Presbiteral y decano de Godoy Cruz.

El padre Horacio es conocido en las redes sociales por compartir momentos que tienen que ver con las actividades parroquiales en la cuenta de la basílica y parte de su vida privada en su cuenta personal. En la iglesia vive con dos perros: San y Roma. Sus mascotas suelen estar cerca del altar durante la misa y a veces en su despacho mientras confiesa.

confesiones mascotas Sam y Roma descansando mientras el padre Horacio confiesa a los fieles. IG Horacio Day

Muchas personas festejaron la iniciativa del padre Horacio y no dudaron en dejar comentarios positivos. “Felicitaciones por aceptar a las mascotas, muchas personas se quejan cuando los perritos muy fieles van a misa, son los primeros en llegar, Gracias padre!”, “Que buen gesto padre hacia los ángeles con patas, si todos pensarán como usted sería un buen gesto hacia para ellos!!”, “Cuánto me alegro que los perritos sean incluidos donde en la iglesia todos somos Bienvenidos porque siempre he pensado que un perrito y más ya está en condición de calle la representación de Jesús de lo que padeció en la cruz tantas humillaciones así que hay muchos perritos que aún siguen cargando ese mismo sufrimiento y esa misma Cruz”, son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de las redes en la publicación.