Viandas y pastelería para mascotas, el negocio de nicho que no para de crecer en Mendoza

A partir del dolor generado por la pérdida de una de sus mascotas , Noelia Zulueta encontró un negocio que no para de crecer en Mendoza: las viandas naturales, snacks y pastelería artesanal para perros y gatos. Es que los cambios de hábitos en la sociedad, la baja en la natalidad y el amor por los animales ha llevado en los últimos al auge de "pet economy" y Mendoza no está exenta de esa ola.

Con un mercado global de cuidado de mascotas que alcanzó en 2024 un valor de US$ 207.000, con un crecimiento interanual de 5,9% y proyecciones de crecimiento compuesto de entre 6% y 7% anual hasta 2030, el nicho parece hacerse cada vez más grande . Y en Argentina, de acuerdo a Kantar Insights, 3 de cada 4 argentinos considera a la mascota como parte fundamental de su familia, en muchos casos considerados hijos. Además, 8 de cada 10 personas en el país tienen al menos un animal de compañía en su casa.

En este marco y con una experiencia personal que la llevó a replantearse la alimentación de sus mascotas y a investigar en profundidad sobre nutrición animal, la licenciada en marketing y coach organizacional creó Chef Pet , un proyecto se apoya en formación específica y en el asesoramiento de veterinarios especialistas en nutrición animal, y respeta indicaciones profesionales cuando existen restricciones o necesidades particulares.

Como contó Zulueta en diálogo con MDZ Online , en poco menos de un año de trabajo han conseguido un crecimiento exponencial en la demanda y la escalabilidad del proyecto entusiasma. Incluso, entre los planes de expansión de Chef Pet está el desarrollo de un menú para mascotas para aquellos cafés y restaurantes que son pet friendly , algo que ya está en marcha.

-¿Cómo nació el proyecto? -Surgió a partir de una experiencia personal, una de mis perras falleció por un tema de alimentación y a partir de ahí empecé a cuestionarme mucho ese aspecto. Siempre fui muy amante de los perros, pero además me interesa especialmente la innovación y siempre trabajé en empresas. Empecé a observar que en otros lugares ya se desarrollaba no sólo el concepto de viandas naturales, sino el de comida natural en general para mascotas , incluso tortas de cumpleaños.

Entonces comencé a investigar, hice varias pruebas y muestras, y la respuesta fue muy positiva. Empecé probando con vecinos, viendo si les gustaba la comida, preparándoles hamburguesas naturales. Antes de avanzar, hice un curso y también hablé con veterinarios especializados en nutrición. Incluso, antes de lanzar el proyecto, me reuní varias veces con un veterinario para asesorarme y asegurarme de que realmente fuera un producto sano y consciente. Siempre digo que, más allá de cualquier emprendimiento, lo importante es generar conciencia.

Me asesoré mucho tanto desde lo nutricional como desde lo veterinario. Los productos les gustaron no solo a mis perras -hoy tengo dos- sino también a vecinos y conocidos que tienen perros. Hice un testeo más amplio y funcionó. Después surgió la posibilidad de probar con una guardería que organizaba cumpleaños para perros. Me contacté y les propuse regalar la torta como prueba. Les expliqué que todo era natural, algo que valoraron mucho porque son veterinarios.

-¿Cómo son esos productos?

-Las tortas se elaboran con ingredientes como avena, zanahoria, huevo, miel y yogur natural. No tienen sal, azúcar ni colorantes. En el caso de las viandas, se preparan a pedido y pueden encargarse hasta para un mes; se entregan frizadas para conservar la cadena de frío y la calidad del producto. Las tortas se pueden encargar hasta tres días antes y se elaboran el día previo, justamente porque no tienen conservantes. Si sobra producto, se puede refrigerar o frizar, pero la idea es que no pase mucho tiempo antes de su consumo.

Con el tiempo también fui notando que el mercado responde a una necesidad clara: las mascotas hoy son parte de la familia. Muchas veces recibo mensajes o veo videos de perros comiendo la torta, y aparecen comentarios que los tratan como a un nieto o un hijo. Eso refleja el lugar que ocupan. Ya existen locales que venden ropa y distintos productos para mascotas, y yo decidí enfocarme específicamente en la comida natural, como una forma de agasajarlos y devolverles, aunque sea un poco, la lealtad y el amor que nos dan.

-Si bien es un negocio de nicho, ¿a qué atribuís el crecimiento?

-Yo arranqué en enero de 2025 y todavía no se cumple un año, pero el crecimiento se dio claramente a partir de un nicho muy específico y, sobre todo, del boca en boca, que para mí es esencial. Cuando empecé a trabajar con la guardería, la misma gente que llevaba a sus perros ahí empezó a contactarme porque festejaban los cumpleaños en ese espacio y querían distintas opciones de kits para compartir con otros perros. Después, el boca en boca hizo el resto. Empezó a llamarme gente de otros lugares que se enteraba de que a determinado perrito le habían festejado el cumpleaños.

Desde el inicio tuve claro que estaba apuntando a un nicho. Al principio pensaba que era un público de clase media alta, pero me sorprendió mucho. Me pasó que personas que hacen un gran esfuerzo económico e igual eligen comprar la tortita para su perro. Algunos me dicen “este fin de semana no puedo porque todavía no cobré, pero el próximo sí”, y eso demuestra el valor emocional que le dan.

Los productos tienen un precio normal. En el caso de las viandas, si se las compara con un alimento balanceado, puede haber una diferencia, pero hay que entender que se trata de otra calidad. Es comida saludable, 100% natural, no un alimento ultraprocesado. En ese punto la comparación cambia, y aun así no es un producto caro.

El crecimiento se dio por la calidad y por la diferenciación. Hoy creo que es un emprendimiento único en Mendoza. Estuve averiguando y existen propuestas de dietas BARF, basadas en comida cruda, pero no hay otros proyectos enfocados en comida cocida, natural y pensada desde este lugar. En ese sentido, siento que soy la única que está trabajando este concepto de esta manera en la provincia.

-¿Qué precio pueden llegar a tener estos productos?

-En cuanto a lo que es alimentación y, específicamente, a las viandas, tenemos muchos clientes cuyas mascotas llevan una alimentación mixta: a la mañana comen alimento balanceado y a la noche comida cocida. En esos casos, siempre se calcula según el peso del animal y los gramos que le corresponden por comida.

Yo no vendo por kilo suelto, sino por viandas, pero para tener una referencia el valor ronda los $9.000 el kilo. Si el cliente compra para todo el mes, tiene una promoción especial. La idea es fidelizar, por eso siempre hay algún beneficio, descuento o promo acumulable. Las viandas pueden ser de pollo o de carne, siempre de primera calidad. Para nosotros la clave es diferenciarnos justamente por la calidad: que la comida que recibe la mascota esté en excelente estado.

Cuando hice el curso y trabajé con la nutricionista aprendí, por ejemplo, los tiempos justos de cocción, para que el alimento no esté sobrecocido ni pierda propiedades. Todos esos detalles se tienen muy en cuenta. De hecho, el precio está bastante en línea con lo que cuesta hoy un kilo de comida para consumo humano.

Además, creo que hoy también es importante entender el ritmo de vida que tenemos. Vivimos muy agitados y esto viene a resolver un tema de tiempo. Muchas veces los dueños quieren darle calidad de vida a sus mascotas, pero no tienen tiempo para ir a comprar, cocinar y organizar todo. Con las viandas, de alguna manera solucionamos eso: les facilitamos el proceso para que puedan brindarles una alimentación saludable sin resignar su propio tiempo. Esa es la idea y el valor que buscamos aportar.

-¿Cuántas personas te acompañan en el proyecto?

-Empecé sola, porque la idea era probar. El tema de las tortas, además, para mí es algo casi terapéutico. Me encanta hacerlas. Muchas veces me piden tortas personalizadas: por ejemplo, he tenido perros fanáticos de Kitty, busco los diseños, los colores y adapto todo a lo que me piden. Si la quieren rosa, sé que ese color lo logro con remolacha. Me gusta mucho toda esa parte creativa.

La base del bizcochuelo es muy simple: banana, avena, zanahoria, ingredientes naturales y accesibles. La diferencia que hago, y que generalmente no se ve en otros productos similares, es que preparo dos bizcochuelos y en el medio agrego una capa de zapallo con yogur natural, o de zanahoria con yogur natural, siempre todo cocido. Eso le da una textura y un valor distinto al producto.

Cuando hay muchos pedidos, sobre todo si se trata de cumpleaños con varios perros invitados, cuento con una persona que me ayuda. Lo mismo sucede con las viandas, que se producen de manera mensual, siguiendo una planificación de producción según la demanda.

Las tortas y los pedidos personalizados suelo entregarlos yo misma, por una cuestión de cuidado y para evitar que se estropeen. En el caso de las viandas, a veces las pasan a buscar los clientes y, en otros casos, las entregan personas de mi confianza.

Actualmente trabajo en Godoy Cruz, Luján de Cuyo -especialmente Chacras de Coria y Vistalba-, Maipú y Guaymallén. En general, cubro todo el Gran Mendoza y no tenemos inconvenientes para trabajar en esa zona.

-¿Qué proyecciones de crecimiento ven a la empresa?

-Veo el proyecto como algo sumamente escalable. De hecho, tengo varias ideas en desarrollo y ya me han contactado distribuidores interesados en la venta mayorista de productos como gomitas de colágeno y snacks. He hecho muestras, las he presentado y la respuesta fue muy buena.

Además, recientemente estuve terminando un menú pensado especialmente para cafeterías. La idea es avanzar con el concepto de cafés pet friendly que puedan ofrecer productos específicos para mascotas. Muchas cafeterías ya aceptan animales, y la propuesta es que también los incluyan en su carta. Para eso armamos una carta exclusiva para cafeterías, aunque también pueden incorporar solo algunos productos si así lo prefieren.

Incluso desarrollamos productos a pedido, como medialunas elaboradas con avena, además de distintas galletitas y opciones tipo chocotorta, donde reemplazamos ingredientes tradicionales por alternativas naturales, como harina de algarroba. Todo está pensado para mantener una propuesta 100% natural.

La idea es poder abarcar estos nuevos segmentos: por un lado, el canal gastronómico, y por otro, los distribuidores que ya se acercaron interesados principalmente en la comercialización de snacks y gomitas de colágeno.