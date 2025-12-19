Godoy Cruz inaugura su tercera Plaza Canina y refuerza las políticas de bienestar animal

La Municipalidad de Godoy Cruz inaugurará este viernes 19 la tercera Plaza Canina del departamento, en el Parque Margarita Malharro de Torres. La iniciativa consolida una política pública orientada al bienestar animal, la convivencia urbana y la promoción de la tenencia responsable.

La apertura del nuevo espacio se enmarca en una estrategia integral que busca ampliar la infraestructura urbana destinada al cuidado de las mascotas , favoreciendo el uso responsable del espacio público y el encuentro entre vecinos.

Durante la jornada, además, estará presente la Unidad Veterinaria Móvil, que brindará atención primaria gratuita para perros y gatos, fortaleciendo las acciones municipales en materia de salud animal.

La nueva Plaza Canina estará ubicada en la intersección de Primitivo de la Reta y Alsina, dentro del Parque Margarita Malharro de Torres. Se trata de un punto de encuentro pensado especialmente para que las familias puedan compartir tiempo de calidad con sus animales de compañía, en un entorno seguro, accesible y adecuado.

De esta manera, el Municipio continúa ampliando los espacios públicos destinados al cuidado animal, al tiempo que promueve una convivencia armónica entre los vecinos y sus mascotas.

Atención veterinaria gratuita en Godoy Cruz

En paralelo a la inauguración, de 9 a 12, la Unidad Veterinaria Móvil ofrecerá servicios de atención primaria que incluyen desparasitación interna, vacunación antirrábica, colocación de pipetas y tratamiento para sarna. También se realizarán castraciones con turno previo, como parte de las políticas sostenidas de control poblacional y salud animal.

Durante la jornada, la Red DOMÉSTICA realizará un reconocimiento al intendente Diego Costarelli por su rol como socio fundador de la Red de Ciudades Unidas por la Protección y Responsabilidad con los Animales. El reconocimiento destaca el compromiso de Godoy Cruz con el desarrollo de políticas públicas integrales en materia de protección animal.

Para acceder a los servicios de vacunación antirrábica y desparasitación, se recuerda que la vacunación está destinada a perros y gatos a partir de los cuatro meses de edad y en buen estado de salud. En todos los casos, las personas deberán presentarse con DNI con domicilio en Godoy Cruz.

Para más información y consultas, se encuentran disponibles los teléfonos 4131830 y 261 3064927.