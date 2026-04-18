Delirio en Plaza de Mayo por el show del "Cura DJ" en homenaje a Francisco

Desde las 20, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”, encabezará un show gratuito en Plaza de Mayo.

La Plaza de Mayo fue este sábado escenario de un evento masivo que combinó música electrónica y espiritualidad. Desde las 20, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”, lideró un show gratuito en homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento, con una convocatoria que multitudinaria.

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un amplio operativo de tránsito que incluyó cortes totales y desvíos en distintas arterias del microcentro. Las restricciones se extendieron durante más de 24 horas y afectaron la circulación en zonas clave cercanas a Plaza de Mayo.

Padre Guilherme

Cómo fue el show del Cura Dj El espectáculo contó con una importante puesta técnica, con pantallas LED y sonido profesional, pensada para acompañar una experiencia que mezcla música electrónica con mensajes de fe. Peixoto, oriundo de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y desde 2006 desarrolla una propuesta innovadora que busca acercar a los jóvenes a la Iglesia a través de la música.