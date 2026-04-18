Delirio en Plaza de Mayo por el show del "Cura DJ" en homenaje a Francisco
Miles de personas se congregaron para el show del "Cura DJ" en Plaza de Mayo.
La Plaza de Mayo fue este sábado escenario de un evento masivo que combinó música electrónica y espiritualidad. Desde las 20, el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “Cura DJ”, lideró un show gratuito en homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento, con una convocatoria que multitudinaria.
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un amplio operativo de tránsito que incluyó cortes totales y desvíos en distintas arterias del microcentro. Las restricciones se extendieron durante más de 24 horas y afectaron la circulación en zonas clave cercanas a Plaza de Mayo.
Cómo fue el show del Cura Dj
El espectáculo contó con una importante puesta técnica, con pantallas LED y sonido profesional, pensada para acompañar una experiencia que mezcla música electrónica con mensajes de fe. Peixoto, oriundo de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y desde 2006 desarrolla una propuesta innovadora que busca acercar a los jóvenes a la Iglesia a través de la música.
Su figura ganó proyección internacional tras presentarse en 2023 en Lisboa, ante más de un millón de personas en la previa de una misa encabezada por el papa Francisco. Desde entonces, el “Cura DJ” se consolidó como un referente atípico que combina beats electrónicos con fragmentos de discursos religiosos y momentos de oración, logrando convocar a públicos diversos en distintos escenarios del mundo.