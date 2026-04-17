El cura DJ ya está en Buenos Aires: qué expectativas tiene del público argentino

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para el show que dará el Padre Guilherme , reconocido sacerdote y DJ portugués, este sábado en la Plaza de Mayo a las 20 . El espectáculo será a modo de homenaje al papa Francisco , cuyo primer aniversario de muerte será el próximo martes 21.

El Padre Guilherme Peixoto ofrecerá -con camisa negra y alzacuello- su distinguida propuesta artística, que mezcla sonidos tecno con música sacra y frases de personalidades católicas. De esta forma, se genera una “experiencia religiosa” que ya captó la atención de fanáticos en todo el mundo, independientemente de sus creencias.

Con la sonrisa y simpatía que lo caracterizan, el Padre Guilherme realizó este jueves por la mañana una conferencia de prensa en la que participó MDZ . Estuvo acompañado de la organización sin fines de lucro Miserando, la cual se dedica a asistir a personas en situación de vulnerabilidad y es la que organizó todo el espectáculo que dará el sacerdote este sábado.

Como el show estará dedicado al papa Francisco, el DJ se tomó un tiempo para explicar el impacto que tuvo el papado del argentino, no solo en la Iglesia sino en su caso particular: "Él desafiaba a salir de la sacristía, desafiaba a la Iglesia a ir hacia las periferias existenciales de la sociedad. También nos desafiaba a no tener miedo de ensuciarnos las manos, a salir de nuestra zona de confort. Cuando empecé a pensar en no tener miedo, en hacer algo distinto de lo que ya hacía a nivel parroquial, fue cuando encontré el coraje para cambiar. Así fue como todo comenzó", explicó.

Asimismo, el fallecido Sumo Pontífice también influyó en la música de Guilherme: "Dos de mis primeras canciones estuvieron inspiradas en una encíclica suya y fueron creadas para la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Desde entonces, él está siempre presente, ya sea en el culto, en festivales o en eventos de la Iglesia", reveló.

papa Francisco El sacerdote llega a buenos Aires. IG @padre.guilherme

La música electrónica como un vehículo para la cultura del encuentro

Luego, mencionó el famoso mensaje que dejó Francisco en su papado y cómo se relaciona con su música: "Más que hablar del Papa Francisco, me pregunto: ¿qué nos deja? ¿Qué sigue vigente? Una primera idea es la cultura del encuentro. La música electrónica tiene esa cultura, esa belleza. Cuando estoy en un festival y miro a la pista, no sé si hay católicos, musulmanes, protestantes, judíos o personas sin religión. Pero todos están juntos en ese viaje, disfrutando. Y esa pista de baile tiene una energía increíble", dijo.

"Esa es la cultura del encuentro, de la tolerancia y del respeto. Y si eso es posible en una pista de baile, también debería ser posible en la vida cotidiana. Entonces, esa cultura del encuentro y del respeto es una de las principales enseñanzas que podemos tomar hoy del Papa Francisco: respeto por todas las religiones. Él organizó muchos encuentros con líderes religiosos, no para convertirlos, sino para recordar que todos somos hermanos y que compartimos una casa común", amplió. Posteriormente, mencionó otro de los destacados mensajes de Francisco: la lucha contra la indiferencia, principalmente hacia los pobres.

En paralelo, habló de un hecho de la actualidad que preocupa mucho a la juventud: "Hoy hay mucha falta de esperanza en el futuro. Hace décadas, una persona de 20 o 25 años ya podía formar una familia, tener una casa, estabilidad económica. Hoy eso es mucho más difícil. Los jóvenes tienen problemas para acceder a una vivienda, a un crédito, a un futuro claro. Por eso, la música también tiene que ser un vehículo de esperanza.

Padre Guilherme

Qué expectativa tiene el cura DJ del público argentino

Por otro lado, no dejó de mencionar al público argentino, que causa furor entre artistas internacionales: "Para mí, aceptar esta invitación implicaba venir a Argentina por dos razones: una, por esta conexión con el Papa Francisco; y otra, porque en Europa, cuando se habla de Argentina, todos destacan su público, su cultura de música electrónica, que es única. Por eso acepté inmediatamente", dijo, riéndose.