Harán una misa ricotera en Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari: cuándo será

En medio de la angustia por la noticia de la muerte del Indio Solari , emblema del rock nacional, miles de fanáticos convocan una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo a modo de despedida.

El encuentro está previsto para este viernes a las 18 . Si bien surgió en redes sociales, la idea fue propuesta por Resistentes Argentina , una organización política, a través de X . "Despedimos al Indio a lo grande" , dice el flyer que compartieron.

La convocatoria buscará homenajear a Solari , líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , dos icónicas bandas del rock argentino y de la música popular.

De esta forma, habrá banderas, canciones y el tradicional "espíritu ricotero" que acompañó cada presentación de Los Redondos.

La noticia de la muerte del ídolo del rock

La muerte del Indio Solari provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. A los 77 años, falleció en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

De acuerdo con la información a la que accedió Teleshow, se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del deceso. No obstante, se sabía que padecía de Parkinson.