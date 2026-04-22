Liquidan televisores con más de un 40% de descuento por el Mundial 2026

A poco más de un mes del inicio del Mundial 2026, el mercado argentino ya empieza a sentir el impacto de uno de los eventos deportivos más esperados. En este contexto, distintas cadenas de supermercados lanzaron una agresiva liquidación de televisores con descuentos que alcanzan el 42% y planes de financiación de hasta 18 cuotas sin interés.

La iniciativa responde al creciente interés de los consumidores por renovar sus equipos de cara al torneo , donde la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar. La posibilidad de ver los partidos en pantallas de mayor tamaño y mejor definición impulsa la demanda, especialmente en tecnología 4K y Smart TV.

Entre las principales ofertas, se destacan promociones en cadenas como Carrefour, ChangoMás y Jumbo, que concentran gran parte de las ventas del sector. En estos comercios, los precios arrancan en torno a los $420.000 para modelos Full HD y pueden superar los $9 millones en equipos de alta gama con tecnología OLED.

En el caso de Carrefour, sobresalen rebajas de hasta el 42% en televisores seleccionados, como modelos de 43 pulgadas de gama media o equipos de gran tamaño con resolución 4K. Además, en productos premium se ofrece financiación en hasta 18 cuotas sin interés, una opción clave en el actual contexto económico.

Por su parte, ChangoMás apuesta a descuentos de entre el 20% y el 22% en televisores de marcas reconocidas como Samsung y Philips, mientras que Jumbo mantiene promociones más moderadas, con rebajas promedio del 10% en su catálogo, aunque con algunas oportunidades destacadas.

La oferta incluye una amplia variedad de marcas, entre ellas Noblex, LG, TCL, Philco y Telefunken, lo que permite cubrir diferentes segmentos de precio y calidad. Los especialistas señalan que la combinación de descuentos y cuotas sin interés se convirtió en el principal motor de ventas, ya que facilita el acceso a productos de mayor tecnología.

Con precios que parten desde poco más de $420.000 y una fuerte competencia entre cadenas, el mercado de televisores atraviesa una de las semanas más dinámicas del año. Todo indica que, a medida que se acerque el inicio del Mundial, la demanda seguirá en aumento y las promociones podrían intensificarse.