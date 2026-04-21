Los mejores televisores para ver el Mundial 2026: qué ofrecen y cuánto cuestan en Argentina

Cada previa mundialista repite una escena conocida en Argentina: familias que miran promociones, comparan pulgadas y hacen cuentas para cambiar el televisor antes de que empiece a rodar la pelota en el Mundial 2026 . Esta vez la tendencia se repite, pero con un detalle nuevo.

El salto ya no está solo en la resolución 4K, que prácticamente se volvió el piso del segmento medio para arriba, sino en el avance de tecnologías como OLED, Mini LED, QLED y procesadores con funciones de IA para escalar imagen, mejorar contraste y adaptar sonido. Samsung empuja esa idea con su OLED S95F de 83 pulgadas, que suma Vision AI, Glare Free y optimización en tiempo real; LG responde con su línea OLED evo AI en 83 pulgadas; y TCL sube la apuesta con el C6K de 98 pulgadas, uno de los gigantes que ya se consiguen en el país.

En el escalón premium, la pelea pasa por ofrecer la experiencia más inmersiva posible. El Samsung S95F de 83 pulgadas se presenta como un equipo de muy alta gama, con OLED HDR Pro, procesador NQ4 AI Gen3 y tecnología anti reflejos, pensado para ambientes luminosos y para usuarios que quieren una TV que también rinda fuerte en deportes, cine y gaming.

LG, por su parte, mantiene en Argentina la familia OLED evo AI, con paneles grandes y procesadores dedicados al tratamiento de imagen. En precios, el dato clave es que estas teles ya juegan en otra liga: modelos OLED de 83 pulgadas de LG se ven publicados en torno a los $9,4 millones a $10 millones , mientras que la Samsung S95F de 83 aparece en comercios con financiación especial y stock limitado, aunque no siempre con el precio visible en la ficha abierta.

El punto medio: 75 pulgadas y tecnologías que ya se sienten premium

Donde hoy parece estar el corazón del mercado es en las 75 pulgadas. Ahí conviven modelos que todavía resultan aspiracionales, pero ya no quedan tan lejos como un OLED de 83. Philips ofrece su Mini LED 4K de 75 pulgadas con Ambilight, motor P5 y Google TV a $2.799.999 en su tienda oficial, con 9 cuotas sin interés.

Motorola, en cambio, empuja una propuesta más directa: su Smart TV 75" 4K Ultra HD con Google TV figura a $1.849.999 en la web oficial. Y del lado de TCL, el salto más fuerte lo da el 98C6K, una bestia de 98 pulgadas que Frávega muestra a $4.999.999, una cifra alta pero bastante más baja que la de los OLED tope de gama. También aparecen opciones de Samsung más realistas para el bolsillo argentino: el Crystal UHD U8000F de 75 pulgadas ronda los $2.089.999 en retail.

Las opciones más sensatas: 55, 60 o 65 pulgadas para no hipotecar el living

No todos necesitan una pared entera ocupada por una pantalla. Ahí entran los modelos que probablemente terminen siendo los más vendidos. BGH tiene su QLED 4K de 60 pulgadas con Google TV, Dolby Atmos y cuatro HDMI en una franja que va aproximadamente de $950.000 a $1.170.000 según la tienda y la financiación. Noblex juega una carta distinta con su Art TV de 55 pulgadas, un QLED 4K con Google TV, acabado tipo cuadro, contraste 1400:1 y brillo de 300 cd, apuntado a quienes quieren que la tele también se vea bien apagada.

Hisense, por su parte, mantiene su Q6N de 65 pulgadas dentro de su línea QLED con Google TV y Quantum Dot Colour, mientras que LG y Samsung conservan alternativas UHD o QLED bastante más accesibles por debajo de sus familias premium. En otras palabras, el recambio real para la mayoría no estará en los 83 o 98 pulgadas, sino en el rango de 55 a 75 con 4K y buen sistema operativo.

A la hora de elegir, el Mundial 2026 vuelve a empujar una decisión emocional, pero también bastante práctica. Si el presupuesto sobra, OLED y Mini LED grandes son hoy el techo de la experiencia. Si la compra necesita más racionalidad, 75 pulgadas con Google TV o Tizen ya ofrecen una mejora notoria frente a televisores más viejos.

Y si el objetivo es renovar sin irse a cifras millonarias extremas, 55, 60 o 65 pulgadas siguen siendo el punto más razonable del mercado argentino. El tamaño importa, claro, pero también la distancia de visionado, la luz del ambiente, la tasa de refresco y la cantidad de cuotas. Esa, más que el marketing, es la combinación que termina definiendo qué tele conviene comprar para ver el Mundial.