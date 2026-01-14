Conmoción en el subte D: una persona se arrojó a la formación y hubo caos en el servicio

El servicio de la línea D estuvo limitado entre Catedral y Pueyrredón tras un grave accidente ocurrido en la estación Palermo, en la zona de Puente Pacífico.

Un grave accidente generó conmoción este martes en la línea D de subte. Según la información que trascendió, una persona se habría arrojado a la formación y fue arrollada en la Estación Palermo, en el sector de Puente Pacífico.

De acuerdo a lo trascendido, la víctima sufrió politraumatismos graves como consecuencia del impacto. Tras el incidente, fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Fernández, donde quedó internada.

El episodio tuvo lugar en Puente Pacífico, un punto clave de combinación y alto tránsito en la línea D, lo que generó un fuerte impacto entre los usuarios que se encontraban en la estación al momento del accidente.

Cómo funciona el subte D tras el incidente Como consecuencia del accidente, el servicio de la línea D funcionó de manera limitada, entre las estaciones Catedral y Pueyrredón. Desde la red de transporte se emitió una advertencia para evitar la zona, debido al operativo de emergencia y a las restricciones en la circulación de trenes.