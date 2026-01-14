Presenta:

PAMI: se actualizó la aplicación para reforzar la seguridad y evitar estafas

PAMI confirmó que lanzó una actualización de la app MI PAMI para reforzar la seguridad digital y que los afiliados no caigan en estafas.

El PAMI actualizó la aplicación.

Milagros Lostes - MDZ

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) presentó una nueva actualización de su plataforma digital “Mi PAMI”, con el objetivo de brindar mayor seguridad a sus afiliados y reducir los riesgos de estafas y fraudes digitales. La herramienta incorpora medidas de protección de datos que buscan fortalecer la confianza de usuarios, especialmente jubilados y pensionados, frente a intentos de engaños.

La seguridad que busca reforzar PAMI

Entre las novedades de la actualización se destaca un sistema de validación más robusto de los datos de contacto, que exige a los usuarios registrar y verificar su información personal. La medida busca asegurar que solo el afiliado autorizado pueda acceder a su cuenta y reducir la posibilidad de que terceros no autorizados ingresen o manipulen datos sensibles.

La aplicación está disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android y puede descargarse desde Google Play Store, Apple App Store o accederse directamente desde el sitio web oficial de PAMI. Quienes ya tenían instalada la versión anterior deben aceptar la actualización y volver a registrarse con sus datos.

La app del PAMI actualizada.

“Mi PAMI” no solo permite consultar y gestionar información de contacto, sino que también ofrece un abanico de servicios digitales que facilitan la vida de los afiliados sin necesidad de acudir personalmente a una agencia. Entre las funciones disponibles están: credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, acceso a cartilla médica, gestión de turnos, trámites en línea y atención de emergencias.

Consejos para evitar estafas

El organismo enfatiza que la actualización forma parte de un esfuerzo continuo para proteger a los afiliados contra fraudes digitales, que han sido reportados con mensajes o comunicaciones falsas que intentan engañar a los jubilados para obtener información personal o financiera. En ese sentido, PAMI ratifica que nunca solicitará claves, datos bancarios ni dinero a través de terceros o por medios no oficiales.

Asimismo, se recomienda:

  • Descargar la aplicación solo desde las tiendas oficiales.

  • No compartir contraseñas ni códigos de verificación con nadie.

  • Confirmar que cualquier comunicación provenga de canales oficiales del organismo.

  • Reportar cualquier intento de estafa mediante la línea de atención oficial.

