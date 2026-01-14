PAMI: se actualizó la aplicación para reforzar la seguridad y evitar estafas

PAMI confirmó que lanzó una actualización de la app MI PAMI para reforzar la seguridad digital y que los afiliados no caigan en estafas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) presentó una nueva actualización de su plataforma digital “Mi PAMI”, con el objetivo de brindar mayor seguridad a sus afiliados y reducir los riesgos de estafas y fraudes digitales. La herramienta incorpora medidas de protección de datos que buscan fortalecer la confianza de usuarios, especialmente jubilados y pensionados, frente a intentos de engaños.

La seguridad que busca reforzar PAMI Entre las novedades de la actualización se destaca un sistema de validación más robusto de los datos de contacto, que exige a los usuarios registrar y verificar su información personal. La medida busca asegurar que solo el afiliado autorizado pueda acceder a su cuenta y reducir la posibilidad de que terceros no autorizados ingresen o manipulen datos sensibles.

La aplicación está disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android y puede descargarse desde Google Play Store, Apple App Store o accederse directamente desde el sitio web oficial de PAMI. Quienes ya tenían instalada la versión anterior deben aceptar la actualización y volver a registrarse con sus datos.

"Mi PAMI" no solo permite consultar y gestionar información de contacto, sino que también ofrece un abanico de servicios digitales que facilitan la vida de los afiliados sin necesidad de acudir personalmente a una agencia. Entre las funciones disponibles están: credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, acceso a cartilla médica, gestión de turnos, trámites en línea y atención de emergencias.

Consejos para evitar estafas El organismo enfatiza que la actualización forma parte de un esfuerzo continuo para proteger a los afiliados contra fraudes digitales, que han sido reportados con mensajes o comunicaciones falsas que intentan engañar a los jubilados para obtener información personal o financiera. En ese sentido, PAMI ratifica que nunca solicitará claves, datos bancarios ni dinero a través de terceros o por medios no oficiales.