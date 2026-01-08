PAMI: cómo es la cobertura de medicamentos durante enero

PAMI informó cómo continuará en enero el Programa de Medicamentos , que alcanza a más de 5 millones de afiliados en todo el país. La iniciativa garantiza la continuidad de los tratamientos y apunta a sostener el sistema mediante una administración más eficiente de los recursos disponibles.

Desde el organismo explicaron que el programa sigue vigente y que se incorporan nuevos límites terapéuticos, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de promover el uso racional de medicamentos y evitar consumos innecesarios sin afectar la calidad de la atención.

El programa mantiene la cobertura total para patologías y tratamientos considerados críticos. Entre ellos se encuentran:

Además, PAMI ofrece descuentos que van del 50% al 80% para enfermedades crónicas y agudas, con precios finales que, según el organismo, resultan más bajos que los de otras obras sociales y prepagas. Para los medicamentos de uso eventual, destinados a tratamientos de corta duración, el descuento es del 40%.

El médico de cabecera envía la receta electrónica a la farmacia.

El afiliado retira sus medicamentos con DNI y credencial PAMI.

Si no puede hacerlo, un familiar o persona de confianza puede retirarlos con la documentación correspondiente.

También se pueden gestionar otros medicamentos desde la web de PAMI o en agencias del organismo.

Subsidio social para cobertura total

PAMI mantiene el subsidio por razones sociales, que permite acceder a medicamentos con cobertura del 100% a quienes no pueden afrontar el costo. Entre los requisitos principales figuran ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si se convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad, no estar afiliado a una prepaga y no poseer bienes que indiquen capacidad económica plena.

En casos excepcionales, cuando el gasto en medicamentos supera el 15% de los ingresos mensuales, también se puede solicitar la cobertura total. Para el trámite se requiere DNI y receta médica emitida por el médico de cabecera o especialista.