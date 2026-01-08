Presenta:

Sociedad

|

PAMI

PAMI: cómo es la cobertura de medicamentos durante enero

PAMI garantiza la cobertura de medicamentos durante enero, con descuentos de hasta el 100% y subsidios sociales para afiliados.

MDZ Sociedad

PAMI ofrece subsidio social al 100% para afiliados con bajos ingresos.

PAMI ofrece subsidio social al 100% para afiliados con bajos ingresos.

MILAGROS LOSTES - MDZ

PAMI informó cómo continuará en enero el Programa de Medicamentos, que alcanza a más de 5 millones de afiliados en todo el país. La iniciativa garantiza la continuidad de los tratamientos y apunta a sostener el sistema mediante una administración más eficiente de los recursos disponibles.

Desde el organismo explicaron que el programa sigue vigente y que se incorporan nuevos límites terapéuticos, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de promover el uso racional de medicamentos y evitar consumos innecesarios sin afectar la calidad de la atención.

Te Podría Interesar

Cobertura al 100% en tratamientos especiales

El programa mantiene la cobertura total para patologías y tratamientos considerados críticos. Entre ellos se encuentran:

  • Tratamiento para la diabetes

  • Medicamentos oncológicos

  • Medicamentos oncohematológicos

  • Tratamiento de la hemofilia

  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

  • Medicamentos para trasplantes

  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

  • Medicamentos para la artritis reumatoidea

  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos

  • Medicamentos para la osteoartritis

  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Descuentos en otras patologías

Además, PAMI ofrece descuentos que van del 50% al 80% para enfermedades crónicas y agudas, con precios finales que, según el organismo, resultan más bajos que los de otras obras sociales y prepagas. Para los medicamentos de uso eventual, destinados a tratamientos de corta duración, el descuento es del 40%.

Farmacia medicamentos remedios precios inflacion consumo (18).jpg
M&aacute;s de 5 millones de afiliados acceden al Programa de Medicamentos PAMI. &nbsp;

Más de 5 millones de afiliados acceden al Programa de Medicamentos PAMI.

Cómo acceder a los medicamentos

El procedimiento es sencillo:

  • El médico de cabecera envía la receta electrónica a la farmacia.
  • El afiliado retira sus medicamentos con DNI y credencial PAMI.
  • Si no puede hacerlo, un familiar o persona de confianza puede retirarlos con la documentación correspondiente.

También se pueden gestionar otros medicamentos desde la web de PAMI o en agencias del organismo.

Subsidio social para cobertura total

PAMI mantiene el subsidio por razones sociales, que permite acceder a medicamentos con cobertura del 100% a quienes no pueden afrontar el costo. Entre los requisitos principales figuran ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si se convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad, no estar afiliado a una prepaga y no poseer bienes que indiquen capacidad económica plena.

En casos excepcionales, cuando el gasto en medicamentos supera el 15% de los ingresos mensuales, también se puede solicitar la cobertura total. Para el trámite se requiere DNI y receta médica emitida por el médico de cabecera o especialista.

Archivado en

Notas Relacionadas