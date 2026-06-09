PAMI: cómo sacar turno online paso a paso
PAMI tiene un sistema de atención digital que facilita todos los trámites para los afiliados del organismo nacional.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) reforzó en los últimos meses su sistema de atención digital y estableció como requisito clave la gestión previa de turnos online para realizar trámites presenciales en sus agencias. Cómo hacerlo paso a paso.
A través de su plataforma web oficial, el organismo permite a los afiliados organizar sus gestiones sin necesidad de hacer filas o concurrir sin cita previa. Este sistema busca optimizar la atención, reducir tiempos de espera y garantizar un servicio más ordenado en todo el país.
Cómo obtener turno online en PAMI
Para obtener un turno, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de PAMI o a la plataforma “Mi PAMI”, donde se concentran la mayoría de los servicios digitales. Allí, el primer paso consiste en identificarse con datos personales como el número de documento y, en algunos casos, el CUIL.
Una vez dentro del sistema, el afiliado puede seleccionar el tipo de trámite que desea realizar, elegir la agencia más cercana y optar por una fecha y horario disponibles. Tras confirmar la solicitud, el sistema envía una constancia del turno asignado al correo electrónico registrado.
Desde el organismo remarcan la importancia de contar con un correo electrónico activo, ya que será el canal principal para recibir la confirmación y recordatorios del turno. Incluso, en caso de no disponer de uno propio, se puede utilizar el de un familiar o persona de confianza.
Además, el sistema permite consultar turnos vigentes, reprogramarlos o cancelarlos en caso de no poder asistir. Esto forma parte de una estrategia de digitalización más amplia impulsada por PAMI para facilitar el acceso a servicios y evitar la saturación en sus oficinas.