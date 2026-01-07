PAMI: el requisito clave para acceder a la cobertura del 100% en insulinas

PAMI garantiza la cobertura total de la insulina para afiliados con diabetes, siempre que estén inscriptos y con estudios médicos actualizados.

PAMI, la obra social de millones de jubilados y pensionados, garantiza la cobertura al 100% de la insulina para sus afiliados, pero para acceder a este beneficio es indispensable cumplir con un requisito central: estar correctamente inscripto en el Padrón de Personas con Diabetes.

Inscripción en el Padrón de Personas con Diabetes La inscripción y actualización en este padrón no es un trámite aislado. Cada año, la persona afiliada debe renovar sus datos médicos a través de su médico de cabecera, presentando los estudios correspondientes. Entre ellos se incluyen el análisis de hemoglobina glicosilada (HbA1C) y el de glucemia, ambos firmados por un profesional bioquímico. Sin esta actualización anual, la cobertura puede verse interrumpida.

En el caso de las insulinas de uso especial, como Glargina o Degludec, el proceso es más estricto. Estas variantes requieren autorización previa de PAMI, ya que están destinadas a situaciones clínicas particulares. Para acceder, además de la documentación habitual, se deben presentar los últimos dos análisis de HbA1C y glucemia, la prescripción médica y el Formulario de Vía de Excepción, ya sea de inicio o renovación, según corresponda.

Mantener la documentación al día es clave para garantizar la continuidad del tratamiento sin costo. El trámite puede ser realizado no solo por la persona afiliada, sino también por un apoderado o un familiar. Entre la documentación básica se solicita el DNI, la credencial de afiliación y la receta electrónica emitida por el profesional tratante, lo que agiliza el proceso y reduce instancias presenciales.