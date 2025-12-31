Estas son las credenciales de PAMI que estarán habilitadas en 2026

PAMI recordó a sus afiliados cuáles son las credenciales vigentes en 2026 y cómo descargarlas para acceder a prestaciones.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, recordó a sus afiliados cuáles son las credenciales válidas para acceder a prestaciones durante 2026.

La credencial de PAMI es indispensable para retirar medicamentos en farmacias, solicitar turnos en agencias, validar consultas con especialistas y realizar trámites tanto presenciales como online.

Credenciales vigentes de PAMI El organismo aclaró que todas las credenciales actuales tienen la misma validez:

Credencial plástica: ya no se entrega, pero quienes la conservan pueden seguir utilizándola.

Credencial digital: disponible en la aplicación Mi PAMI, consultable desde el celular sin necesidad de imprimir.

Credencial provisoria con QR: descargable desde el sitio oficial de PAMI.

Credencial provisoria ticket : se genera e imprime en las terminales de autogestión de las agencias y UGL.

: se genera e imprime en las terminales de autogestión de las agencias y UGL. Las únicas credenciales que ya no tienen validez son las provisorias sin QR y versiones anteriores que quedaron obsoletas tras la actualización del sistema. PAMI (2 de 13) La credencial digital está disponible en la aplicación Mi PAMI y se consulta desde el celular. MILAGROS LOSTES - MDZ Vigencia y uso La credencial provisoria no tiene vencimiento y puede descargarse o imprimirse en cualquier momento, con la misma validez que la física o digital. El cambio en los formatos responde a una actualización de datos, con el objetivo de mejorar el servicio y reforzar la protección de la información personal de los afiliados.