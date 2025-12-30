PAMI entrega anteojos gratuitos a sus afiliados: quiénes pueden acceder

PAMI mantiene vigente la cobertura gratuita de anteojos para jubilados y pensionados, un beneficio que se gestiona directamente en ópticas adheridas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente uno de los beneficios más consultados por sus afiliados: la cobertura sin costo de anteojos. La prestación permite acceder, una vez por año prestacional, a lentes recetados para mejorar la calidad de vida y la salud visual de jubilados y pensionados.

Según informó el organismo, PAMI cubre un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien un par de lentes bifocales, siempre que exista indicación médica. El beneficio es totalmente gratuito y se gestiona a través de la red de ópticas adheridas en todo el país.

Quiénes pueden realizar el trámite El trámite puede ser realizado directamente por el afiliado, luego de haber sido atendido por un médico especialista en oftalmología. En caso de que la persona no pueda trasladarse, un familiar o apoderado puede gestionar la prestación, siempre que cuente con la documentación correspondiente. De todos modos, el afiliado deberá concurrir a la óptica para realizar la prueba de los lentes.

Documentación necesaria Para acceder a los anteojos gratuitos de PAMI, se requiere presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de afiliación a PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de cartilla, donde conste la prescripción del anteojo, la firma, el sello y la matrícula del profesional. La receta electrónica tiene una validez de 150 días y no necesita imprimirse, ya que tanto el médico como la óptica acceden a ella de forma online. En el caso de solicitar bifocales por primera vez, puede requerirse la Escala FIN, según el criterio de cada agencia, ya que si el afiliado no se adapta, no se proveerán luego lentes separados para cerca y lejos.