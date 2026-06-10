PAMI: cuánto tiempo de validez tiene la receta electrónica

Las recetas electrónicas de PAMI tienen una validez de 30 días corridos desde su emisión por el profesional de la salud.

PAMI: cuál es el tiempo de validez de la receta electrónica. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó a sus afiliados que las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha en que fueron emitidas por el profesional de la salud. Por eso, es importante verificar el plazo antes de acudir a una farmacia para retirar medicamentos.

En algunos casos, las recetas pueden contar con una fecha de inicio diferida. Cuando la indicación médica establece que la receta electrónica comenzará a tener validez dentro de dos o tres meses, el período de 30 días se contabiliza a partir de esa fecha de inicio y no desde el momento en que fue generada por el médico.

Cómo acceder a una receta electrónica de PAMI Las recetas electrónicas deben ser emitidas por el médico de cabecera o por un especialista que atienda al afiliado. Una vez confeccionadas, quedan registradas automáticamente en el sistema de PAMI, por lo que no es necesario presentar una copia impresa para acceder a los medicamentos.

Para retirar los remedios, el afiliado solo debe concurrir a la farmacia con su DNI y credencial de PAMI. Allí, el farmacéutico podrá consultar la receta directamente en el sistema y verificar la cobertura correspondiente para cada medicamento.

Cómo saber si las recetas de PAMI están activadas en la farmacia. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Las recetas electrónicas de PAMI pueden consultarse desde la aplicación oficial. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo consultar las recetas desde la aplicación Los afiliados que cuentan con la aplicación oficial de PAMI también pueden visualizar sus recetas electrónicas desde el celular. Para ingresar, es necesario identificarse con el número de DNI, el sexo y el número de trámite que figura en el último documento nacional de identidad.