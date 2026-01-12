Atención jubilados: los beneficios de PAMI que seguirán vigentes durante todo 2026
PAMI confirmó que en 2026 continuará brindando beneficios gratuitos para jubilados y pensionados, incluyendo insumos médicos y elementos de apoyo.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante 2026 continuará brindando una serie de prestaciones clave destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas jubiladas y pensionadas afiliadas. Se trata de beneficios sin costo que incluyen insumos médicos, elementos de apoyo para la movilidad, pañales, apósitos y cobertura óptica.
Elementos de apoyo para la vida diaria
Entre las prestaciones que se mantienen vigentes, PAMI provee distintos elementos destinados a personas con limitaciones funcionales:
- Colchón antiescaras: indicado para afiliados con alto grado de inmovilidad y riesgo de desarrollar escaras.
- Inodoro portátil: destinado a personas con dificultades de movilidad o comorbilidades.
- Trapecio: elemento de asistencia para facilitar movimientos desde la cama.
¿Quién puede realizar el trámite?
El trámite puede iniciarlo la persona afiliada, su apoderado, un familiar o el médico tratante, siempre que esté habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME).
- Documentación necesaria: Orden Médica Electrónica (OME) o Documento Nacional de Identidad, orden manual del médico de cabecera o especialista y resumen de historia clínica, incluyendo peso y talla del afiliado.
¿Dónde se realiza el trámite?
El trámite es web y puede hacerse desde celular, tablet o computadora. También puede gestionarse de manera presencial en una agencia PAMI, con turno previo. Si el médico emite la OME, el afiliado no debe realizar ninguna gestión adicional.
Pañales y apósitos descartables
Otro beneficio que continúa durante 2026 es la provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.), que incluye pañales y apósitos. La entrega se realiza puerta a puerta, directamente en el domicilio declarado por el afiliado en PAMI, sin intermediarios.
Es importante mantener actualizados los datos de contacto y domicilio. Para hacerlo, se puede llamar al 138 – PAMI Escucha y Responde o acercarse a una agencia.
Qué necesitás saber
- No es necesario presentar receta electrónica.
- La provisión puede ser de 30, 60 o 90 unidades, según el nivel de incontinencia.
- Solicitudes superiores a 90 unidades son evaluadas por el Nivel Central de PAMI.
- Importante: la Orden Médica Electrónica tiene una vigencia de 6 meses. Para no interrumpir la entrega, el médico debe renovarla antes de su vencimiento.
Anteojos sin cargo de PAMI
PAMI también mantiene la cobertura óptica anual. Cada afiliado puede acceder sin costo a:
- Un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o
- Un par de lentes bifocales, por año prestacional.
¿Quién gestiona el trámite?
El afiliado, luego de la consulta con el médico oftalmólogo, puede elegir libremente una óptica de la cartilla PAMI. Si no puede trasladarse, el trámite puede realizarlo un familiar o apoderado con la documentación correspondiente.
Documentación requerida
- Documento Nacional de Identidad.
- Credencial de afiliación.
- Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de cartilla, con una validez de 150 días.
- En caso de bifocales por primera vez, puede solicitarse la escala FIN, según criterio de cada agencia.