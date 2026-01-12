Atención jubilados: los beneficios de PAMI que seguirán vigentes durante todo 2026

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) confirmó que durante 2026 continuará brindando una serie de prestaciones clave destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas jubiladas y pensionadas afiliadas. Se trata de beneficios sin costo que incluyen insumos médicos, elementos de apoyo para la movilidad, pañales, apósitos y cobertura óptica.

Entre las prestaciones que se mantienen vigentes, PAMI provee distintos elementos destinados a personas con limitaciones funcionales:

El trámite puede iniciarlo la persona afiliada, su apoderado, un familiar o el médico tratante, siempre que esté habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME).

El trámite es web y puede hacerse desde celular, tablet o computadora. También puede gestionarse de manera presencial en una agencia PAMI, con turno previo. Si el médico emite la OME, el afiliado no debe realizar ninguna gestión adicional.

Otro beneficio que continúa durante 2026 es la provisión de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.), que incluye pañales y apósitos. La entrega se realiza puerta a puerta, directamente en el domicilio declarado por el afiliado en PAMI, sin intermediarios.

Los trámites de PAMI se realizan de forma online o presencial con turno previo.

Es importante mantener actualizados los datos de contacto y domicilio. Para hacerlo, se puede llamar al 138 – PAMI Escucha y Responde o acercarse a una agencia.

Qué necesitás saber

No es necesario presentar receta electrónica.

La provisión puede ser de 30, 60 o 90 unidades, según el nivel de incontinencia.

Solicitudes superiores a 90 unidades son evaluadas por el Nivel Central de PAMI.

Importante: la Orden Médica Electrónica tiene una vigencia de 6 meses. Para no interrumpir la entrega, el médico debe renovarla antes de su vencimiento.

Anteojos sin cargo de PAMI

PAMI también mantiene la cobertura óptica anual. Cada afiliado puede acceder sin costo a:

Un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o

Un par de lentes bifocales, por año prestacional.

¿Quién gestiona el trámite?

El afiliado, luego de la consulta con el médico oftalmólogo, puede elegir libremente una óptica de la cartilla PAMI. Si no puede trasladarse, el trámite puede realizarlo un familiar o apoderado con la documentación correspondiente.

Documentación requerida