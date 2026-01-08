PAMI renueva en 2026 un beneficio clave: cómo pedir anteojos sin pagar

Desde PAMI informaron que con una indicación digital del oftalmólogo y una óptica de la cartilla, el trámite se encamina rápido y sin intermediarios.

En 2026, el acceso a anteojos recetados vuelve a aparecer entre los beneficios más valorados por las personas mayores. La razón es sencilla: la visión no espera y los precios de armazones y cristales suelen golpear fuerte en ingresos fijos. En ese contexto, PAMI sostiene una cobertura anual que permite resolver necesidades de uso cotidiano.

Esto es tanto para leer como para ver a distancia, con alternativas según lo que indique el especialista. La prestación alcanza a quienes están afiliados a la obra social. La cobertura contempla dos opciones: lentes diferenciados para visión cercana y visión lejana, o un par con corrección combinada si corresponde.

La elección no la define la óptica ni un trámite administrativo, sino el diagnóstico del profesional. La clave es entender que se trata de una ayuda que se renueva por año prestacional, por lo que conviene planificar el control oftalmológico con tiempo, sobre todo si hay cambios frecuentes en la graduación.

El recorrido real del trámite, sin vueltas El punto de partida es la consulta con un especialista en oftalmología dentro de la cartilla. Allí se emite la orden digital que queda cargada en el sistema. Esa indicación tiene un plazo de vigencia: no es eterna, así que conviene avanzar con la gestión, apenas se obtiene, para no tener que repetir el circuito. Con esa orden, el afiliado elige una óptica adherida y continúa el proceso directamente allí. Si la persona no puede trasladarse, el trámite también puede realizarlo un familiar o apoderado, siempre con la documentación del titular.

El PAMI ofrece un servicio de anteojos gratis para sus afiliados. Foto: Freepik El PAMI ofrece un servicio de anteojos gratis para sus afiliados. Foto: Freepik Para evitar idas y vueltas, hay tres elementos básicos que se piden en el mostrador: documento, credencial de afiliación y la orden médica electrónica del oftalmólogo. En esa orden deben figurar los datos profesionales que respaldan la indicación. Un detalle que suele generar confusión es el tema de imprimir: en general no hace falta llevar papeles, porque la orden está disponible en el sistema y la óptica puede verla. En casos de bifocales por primera vez, puede pedirse una evaluación específica de adaptación, según el criterio de cada dependencia.