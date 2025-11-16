La más fácil receta de scones de queso para sorprender en desayunos y meriendas.

Pocos sabores nos tientan tanto como el perfume a queso recién horneado. Estos scones de queso son una de esas recetas que siempre conviene tener a mano: rápidos, rendidores y perfectos para cualquier picada, merienda o desayuno abundante. Con ingredientes simples y una masa muy noble, vas a lograr scones deliciosos.

1. Mezclá en un bowl la harina , el polvo para hornear y la sal.

Cuando pruebes uno no podrás parar

2. Sumá la manteca fría y desmenuzala con los dedos hasta lograr un arenado.

4. Incorporá el huevo y la leche de a poco, formando una masa tierna sin amasar de más.

5. Estirá la masa de 2 cm y cortá los scones con cortante o vaso.

6. Llevá a placa enmantecada y horneá a 200 °C durante 15 a 18 minutos, hasta dorar.

Acompañálos con más queso aún Argentina le dio su propia identidad: en muchas panaderías locales se hacen con mucho más queso que en la versión británica. Shutterstock

Guardálos en frasco o lata hasta 3 días, o congelálos crudos para hornear cuando quieras. Aunque hoy son infaltables para el mate, los scones nacieron en Escocia, pero en Argentina adoptaron identidad propia… ¡y más queso que nunca!.