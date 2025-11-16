Presenta:

La más fácil receta de scones de queso para sorprender en desayunos y meriendas.

Imposible comer solo uno: receta de scones de queso, ideales para acompañar embutidos, manteca, dips o simplemente disfrutar tibiecitos.

Candela Spann

Receta de scones de queso para no parar de comer: el salado perfecto para tu picada.

Shutterstock

Pocos sabores nos tientan tanto como el perfume a queso recién horneado. Estos scones de queso son una de esas recetas que siempre conviene tener a mano: rápidos, rendidores y perfectos para cualquier picada, merienda o desayuno abundante. Con ingredientes simples y una masa muy noble, vas a lograr scones deliciosos.

Rinde: 10 a 12 scones medianos

Ingredientes para unos scones perfectos

  • 300 g de harina 0000.

  • 2 cucharaditas de polvo para hornear.

  • 1 cucharadita de sal.

  • 80 g de manteca fría en cubitos.

  • 150 g de queso rallado (pategrás, barra, sardo o mezcla).

  • 1 huevo.

  • 120 ml de leche aprox..

Cuando pruebes uno no podrás parar

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Mezclá en un bowl la harina, el polvo para hornear y la sal.

2. Sumá la manteca fría y desmenuzala con los dedos hasta lograr un arenado.

3. Agregá el queso rallado y mezclá apenas.

4. Incorporá el huevo y la leche de a poco, formando una masa tierna sin amasar de más.

5. Estirá la masa de 2 cm y cortá los scones con cortante o vaso.

6. Llevá a placa enmantecada y horneá a 200 °C durante 15 a 18 minutos, hasta dorar.

Acompañálos con más queso aún
Argentina le dio su propia identidad: en muchas panaderías locales se hacen con mucho más queso que en la versión británica.

Guardálos en frasco o lata hasta 3 días, o congelálos crudos para hornear cuando quieras. Aunque hoy son infaltables para el mate, los scones nacieron en Escocia, pero en Argentina adoptaron identidad propia… ¡y más queso que nunca!.

