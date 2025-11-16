La más fácil receta de scones de queso para sorprender en desayunos y meriendas.
Imposible comer solo uno: receta de scones de queso, ideales para acompañar embutidos, manteca, dips o simplemente disfrutar tibiecitos.
Pocos sabores nos tientan tanto como el perfume a queso recién horneado. Estos scones de queso son una de esas recetas que siempre conviene tener a mano: rápidos, rendidores y perfectos para cualquier picada, merienda o desayuno abundante. Con ingredientes simples y una masa muy noble, vas a lograr scones deliciosos.
Rinde: 10 a 12 scones medianos
Ingredientes para unos scones perfectos
300 g de harina 0000.
2 cucharaditas de polvo para hornear.
1 cucharadita de sal.
80 g de manteca fría en cubitos.
150 g de queso rallado (pategrás, barra, sardo o mezcla).
1 huevo.
120 ml de leche aprox..
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Mezclá en un bowl la harina, el polvo para hornear y la sal.
2. Sumá la manteca fría y desmenuzala con los dedos hasta lograr un arenado.
3. Agregá el queso rallado y mezclá apenas.
4. Incorporá el huevo y la leche de a poco, formando una masa tierna sin amasar de más.
5. Estirá la masa de 2 cm y cortá los scones con cortante o vaso.
6. Llevá a placa enmantecada y horneá a 200 °C durante 15 a 18 minutos, hasta dorar.
Guardálos en frasco o lata hasta 3 días, o congelálos crudos para hornear cuando quieras. Aunque hoy son infaltables para el mate, los scones nacieron en Escocia, pero en Argentina adoptaron identidad propia… ¡y más queso que nunca!.