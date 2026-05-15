Colocar una brasa dentro del mate: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El mate forma parte de nuestra vida cotidiana y, con el tiempo, han surgido distintas maneras de mejorar su sabor y alargar su vida útil. Un truco casero poco conocido trata de colocar una pequeña brasa dentro del mate para mejorar su calidad.

Este método se utiliza principalmente para limpiar y curar mates, sobre todo los de calabaza o madera. Las brasas ayuda a eliminar restos de humedad, hongos o sabores acumulados, ya que el calor actúa como desinfectante natural. De esta manera, se logra renovar el interior del mate y evitar que afecte el gusto de la yerba.

Además, este truco también puede servir para secar el mate de forma rápida después del lavado, algo clave para evitar la aparición de moho. Al exponer el interior a calor seco, se reduce la humedad y se mejora la conservación del recipiente a largo plazo.

Sin embargo, es importante utilizar este método con precaución. La brasa debe ser pequeña y controlada, ya que un exceso de calor puede dañar el mate o generar grietas. También se recomienda hacerlo en un espacio ventilado y evitar el contacto directo con materiales sensibles.

Bien aplicado, este truco casero permite mantener el mate en buen estado por más tiempo, evitando la aparición de malos olores causados por la humedad o el moho y mejorando la experiencia al usarlo.