Receta de croissants caseras rellenas de Nutella, la que nunca falla

Esta receta de croissants rellenas de Nutella es ideal para quienes buscan una opción dulce, crocante y bien tentadora. La masa hojaldrada y el relleno cremoso crean una combinación irresistible. Es una delicia perfecta para una merienda especial o para lucirse con algo casero. ¡Manos a la obra!

Una croissant rellena de Nutella es una delicia perfecta, aquí la receta

Una croissant rellena de Nutella es una delicia perfecta, aquí la receta

Ingredientes (rinde 8 croissants)

Harina de trigo — 500 gramos

Levadura fresca — 25 gramos

Leche — 250 mililitros

Azúcar — 80 gramos

Manteca — 250 gramos

Sal — 5 gramos

Nutella — 300 gramos

Paso a paso para crear croissants rellenos de Nutella deliciosos

1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia con una cucharada de azúcar.

2- Mezclar la harina de trigo, el resto del azúcar y la sal.

3- Incorporar la mezcla de levadura y formar una masa.

4- Estirar, agregar la manteca y realizar pliegues para formar el hojaldre.

5- Repetir los pliegues y llevar a frío.

6- Estirar la masa y cortar triángulos.

7- Colocar una porción de Nutella en la base y enrollar formando las croissants.

8- Dejar leudar y hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que estén dorados.

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De la cocina a la mesa

Las croissants rellenas de Nutella son una verdadera delicia que combina lo mejor de la pastelería con un relleno irresistible. Esta receta logra una masa hojaldrada, crocante por fuera y suave por dentro, con un corazón cremoso que la hace única. Son ideales para desayunos especiales, meriendas o para sorprender con algo distinto. Aunque requieren tiempo por el proceso de hojaldre, el resultado vale la pena. Estas croissants caseras son una opción elegante, deliciosa y perfecta para los amantes del chocolate. ¡A disfrutar!