Receta de croissants caseras rellenas de Nutella, la que nunca falla
Descubrí la receta perfecta de croissants caseras rellenas de Nutella. Un clásico que podés preparar en casa para sorprender.
Esta receta de croissants rellenas de Nutella es ideal para quienes buscan una opción dulce, crocante y bien tentadora. La masa hojaldrada y el relleno cremoso crean una combinación irresistible. Es una delicia perfecta para una merienda especial o para lucirse con algo casero. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 croissants)
- Harina de trigo — 500 gramos
- Levadura fresca — 25 gramos
- Leche — 250 mililitros
- Azúcar — 80 gramos
- Manteca — 250 gramos
- Sal — 5 gramos
- Nutella — 300 gramos
Paso a paso para crear croissants rellenos de Nutella deliciosos
1- Disolver la levadura fresca en la leche tibia con una cucharada de azúcar.
2- Mezclar la harina de trigo, el resto del azúcar y la sal.
3- Incorporar la mezcla de levadura y formar una masa.
4- Estirar, agregar la manteca y realizar pliegues para formar el hojaldre.
5- Repetir los pliegues y llevar a frío.
6- Estirar la masa y cortar triángulos.
7- Colocar una porción de Nutella en la base y enrollar formando las croissants.
8- Dejar leudar y hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que estén dorados.
De la cocina a la mesa
Las croissants rellenas de Nutella son una verdadera delicia que combina lo mejor de la pastelería con un relleno irresistible. Esta receta logra una masa hojaldrada, crocante por fuera y suave por dentro, con un corazón cremoso que la hace única. Son ideales para desayunos especiales, meriendas o para sorprender con algo distinto. Aunque requieren tiempo por el proceso de hojaldre, el resultado vale la pena. Estas croissants caseras son una opción elegante, deliciosa y perfecta para los amantes del chocolate. ¡A disfrutar!