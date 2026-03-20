Las medialunas caseras más ricas: receta paso a paso con masa hojaldrada
Aprendé a hacer unas exquisitas medialunas caseras con esta receta paso a paso súper sencilla. ¡Probala!
Las medialunas son uno de los íconos indiscutidos de la panadería argentina, y aunque estas en particular requieren un poco más de dedicación que otras recetas, el resultado vale completamente la pena. Recién salidas del horno, las medialunas caseras son tan ricas que se volverán tus favoritas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la masa
- 500 g de harina 0000
- 10 g de sal
- 80 g de azúcar
- 10 g de levadura seca (o 25 g fresca)
- 250 ml de leche tibia
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el hojaldrado
- 200 g de manteca fría
- Para el almíbar
- 100 g de azúcar
- 100 ml de agua
Paso a paso de la receta
- Disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharada de azúcar. Dejar reposar unos minutos hasta que espume.
- En un bowl colocar la harina, el resto del azúcar y la sal. Agregar el huevo, la vainilla y la levadura activada.
- Trabajar la masa hasta obtener una textura suave y elástica. Tapar y dejar leudar durante 1 hora o hasta que duplique su volumen.
- Estirar la masa en forma de rectángulo. Colocar la manteca fría en el centro y doblar la masa sobre ella (tipo sobre).
- Estirar nuevamente y hacer un pliegue simple. Repetir este proceso 2 o 3 veces, dejando reposar en heladera entre cada pliegue.
- Estirar la masa fina y cortar triángulos.
- Enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta y dar forma de medialuna.
- Colocar en una bandeja y dejar reposar 40 minutos.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas.
- Hervir el agua con el azúcar durante unos minutos.
- Al retirar las medialunas del horno, pincelarlas con el almíbar para dar brillo y sabor. ¡Y listo!