Receta de crema de zanahoria fría casera para un verano livíano y refrescante

Suave, colorida y bien liviana, esta receta de crema de zanahoria fría es ideal para el verano, cuando dan ganas de platos frescos y nutritivos. Se prepara con ingredientes simples, se deja enfriar y queda deliciosa como entrada o almuerzo liviano. Además, es rendidora, económica y perfecta para tener lista en la heladera. ¡Manos a la obra!.

1. Lavá, pelá y cortá las zanahorias en rodajas.

Esta receta de crema de zanahoria fría mejora su sabor cuando se prepara con anticipación.

2 cucharadas de crema de leche o yogur natural (opcional).

2. Pelá la papa y cortala en cubos medianos.

4. En una olla, calentá el aceite de oliva y rehogá la cebolla hasta que esté transparente.

5. Agregá las zanahorias y la papa, mezclá unos minutos para integrar sabores.

6. Sumá el caldo de verduras, salpimentá y cociná a fuego medio hasta que todo esté bien tierno. Retirá del fuego y dejá entibiar unos minutos.

7. Procesá con licuadora o mixer hasta lograr una crema lisa y homogénea. Agregá la crema o yogur si querés un toque más suave

8. Llevá la preparación a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.

9. Serví bien fría, con perejil o ciboulette por encima.

Este verano sorprendé con esta receta El secreto de esta receta de crema de zanahoria está en respetar los tiempos de reposo. YouTube

De la cocina a tu mesa

La zanahoria aporta betacarotenos que favorecen la piel, algo ideal en verano. Esta receta se conserva hasta 3 días en heladera, en un recipiente cerrado; antes de servir, conviene mezclar bien para recuperar su textura cremosa. ¡Y a disfrutar!.