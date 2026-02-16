Receta de crema de zanahoria fría casera para un verano livíano y refrescante
Ideal para servir bien helada, esta receta de crema de zanahoria fría acompaña al verano con sabor suave y textura cremosa.
Suave, colorida y bien liviana, esta receta de crema de zanahoria fría es ideal para el verano, cuando dan ganas de platos frescos y nutritivos. Se prepara con ingredientes simples, se deja enfriar y queda deliciosa como entrada o almuerzo liviano. Además, es rendidora, económica y perfecta para tener lista en la heladera. ¡Manos a la obra!.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para una crema perfecta
-
500 g de zanahorias.
1 papa mediana.
½ cebolla.
1 cucharada de aceite de oliva.
700 ml de caldo de verduras.
Sal y pimienta, a gusto.
2 cucharadas de crema de leche o yogur natural (opcional).
Perejil o ciboulette picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá, pelá y cortá las zanahorias en rodajas.
2. Pelá la papa y cortala en cubos medianos.
3. Picá la cebolla bien chiquita.
4. En una olla, calentá el aceite de oliva y rehogá la cebolla hasta que esté transparente.
5. Agregá las zanahorias y la papa, mezclá unos minutos para integrar sabores.
6. Sumá el caldo de verduras, salpimentá y cociná a fuego medio hasta que todo esté bien tierno. Retirá del fuego y dejá entibiar unos minutos.
7. Procesá con licuadora o mixer hasta lograr una crema lisa y homogénea. Agregá la crema o yogur si querés un toque más suave
8. Llevá la preparación a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.
9. Serví bien fría, con perejil o ciboulette por encima.
De la cocina a tu mesa
La zanahoria aporta betacarotenos que favorecen la piel, algo ideal en verano. Esta receta se conserva hasta 3 días en heladera, en un recipiente cerrado; antes de servir, conviene mezclar bien para recuperar su textura cremosa. ¡Y a disfrutar!.