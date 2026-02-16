Presenta:

Receta de crema de zanahoria fría casera para un verano livíano y refrescante

Ideal para servir bien helada, esta receta de crema de zanahoria fría acompaña al verano con sabor suave y textura cremosa.

Candela Spann

Una receta ligera de crema de zanahoria fría cremosa y deliciosa.

Welnía

Suave, colorida y bien liviana, esta receta de crema de zanahoria fría es ideal para el verano, cuando dan ganas de platos frescos y nutritivos. Se prepara con ingredientes simples, se deja enfriar y queda deliciosa como entrada o almuerzo liviano. Además, es rendidora, económica y perfecta para tener lista en la heladera. ¡Manos a la obra!.

Rinde: 4 porciones

Ingredientes para una crema perfecta

  • 500 g de zanahorias.

  • 1 papa mediana.

  • ½ cebolla.

  • 1 cucharada de aceite de oliva.

  • 700 ml de caldo de verduras.

  • Sal y pimienta, a gusto.

  • 2 cucharadas de crema de leche o yogur natural (opcional).

  • Perejil o ciboulette picado (opcional).

Esta receta de crema de zanahoria fría mejora su sabor cuando se prepara con anticipación.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá, pelá y cortá las zanahorias en rodajas.

2. Pelá la papa y cortala en cubos medianos.

3. Picá la cebolla bien chiquita.

4. En una olla, calentá el aceite de oliva y rehogá la cebolla hasta que esté transparente.

5. Agregá las zanahorias y la papa, mezclá unos minutos para integrar sabores.

6. Sumá el caldo de verduras, salpimentá y cociná a fuego medio hasta que todo esté bien tierno. Retirá del fuego y dejá entibiar unos minutos.

7. Procesá con licuadora o mixer hasta lograr una crema lisa y homogénea. Agregá la crema o yogur si querés un toque más suave

8. Llevá la preparación a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.

9. Serví bien fría, con perejil o ciboulette por encima.

El secreto de esta receta de crema de zanahoria está en respetar los tiempos de reposo.

De la cocina a tu mesa

La zanahoria aporta betacarotenos que favorecen la piel, algo ideal en verano. Esta receta se conserva hasta 3 días en heladera, en un recipiente cerrado; antes de servir, conviene mezclar bien para recuperar su textura cremosa. ¡Y a disfrutar!.

