Una importante cervecería anunció retiros voluntarios en su planta de Zárate por el freno del consumo

La empresa comenzó con un plan de retiros voluntarios en su planta de Zárate, donde produce, entre otras, la cerveza Corona.

La cervecería Quilmes puso en marcha un fuerte proceso de reestructuración en su planta de Zárate, con el objetivo de achicar de manera drástica su dotación de personal y adecuar la operación a la caída de la demanda. Aunque no habla de despidos, la compañía avanzará en una primera etapa con un esquema de retiros voluntarios que podría dejar a la fábrica con menos de un tercio de los trabajadores que tenía al momento de su inauguración, hace cinco años.

La planta, que requirió una inversión de 5.000 millones de pesos para producir en el país la cerveza Corona, había comenzado a operar con 260 empleados y tres turnos diarios de producción. En la actualidad, la nómina ya se había reducido a 140 trabajadores y, de concretarse el nuevo ajuste, quedará en apenas 80. Esto implica un recorte del 43% sobre el personal actual y prácticamente la mitad de la dotación original.

Además del ajuste en la plantilla, la empresa reducirá el ritmo de actividad: pasará de tres turnos diarios a uno solo, en línea con la contracción del mercado. Según trascendió, la decisión responde a una baja del 45% en las ventas respecto de 2025 y a dificultades financieras que la firma arrastra en un contexto de retracción del consumo y mayor competencia por la apertura de importaciones.