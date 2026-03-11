Irán estableció condiciones para un fin a la guerra en Medio Oriente

Live Blog Post

Mas de 30 países liberaron 400 millones de barriles de petróleo para contener la suba del precio

Luego de las subas del precio internacional del petróleo que llegó a pasar la barrera de los 92 dólares por barril debido a la guerra en Medio Oriente, 32 países que conforman la Asociación Internacional de Energía decidieron liberar (sacar de sus stocks) 400 millones de barriles de crudo.

El objetivo de esta medida es suministrar de a poco petróleo al mundo y de esa manera mantener a la baja el precio del barril.

En el estrecho de Ormuz circulan aproximadamente 20 millones de barriles de crudo por día, por lo que esta liberación representa el 20% de lo que se consume a nivel mundial, y supera ampliamente a la que tuvo lugar en dos etapas en 2022 con el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese momento, la liberación fue de 182 millones de barriles.

La recomendación de la AIE se produce antes de la reunión de los líderes del G7 a las 14:00 GMT, presidida por Francia.