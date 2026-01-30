La decisión de Independiente Rivadavia con Sebastián Villa tras no cerrar con River

Después de semanas de incertidumbre y rumores que lo vincularon con River y el exterior, Independiente Rivadavia tomó una decisión clave con Sebastián Villa.

Sebastián Villa volvió a Mendoza hace una exactamente una semana y se puso a las órdenes del cuerpo técnico de Alfredo Berti.

Después de haber protagonizado una de las novelas más largas del mercado de pases, Sebastián Villa acordó seguir en Independiente Rivadavia hasta junio, luego de un mercado de pases en el que estuvo más cerca de irse que de quedarse. Sin ofertas concretas, la dirigencia se movió rápido y cerró la continuidad de su máxima figura.

El delantero colombiano fue relacionado con River y con varios clubes del exterior, pero ninguna negociación llegó a buen puerto. Ante ese escenario, la Lepra priorizó mantenerlo en el plantel para afrontar un semestre cargado de competencia.

Villa tiene una cláusula de salida de 6 millones de dólares. Si en el próximo mercado invernal aparece una propuesta por ese monto, el club estará obligado a dejarlo partir. Hasta entonces, será una pieza clave del proyecto deportivo.

¿Vuelve Villa ante Sarmiento de Junín? Sebastián Villa gimnasio Sebastián Villa, en la sesión de gimnasio de este jueves en la Ciudad Deportiva de la Lepra. Prensa Independiente Rivadavia En lo inmediato, el atacante ya superó la revisión médica y se entrena a la par del grupo. El cuerpo técnico apunta a que pueda estar convocado ante Sarmiento de Junín, aunque lo más probable es que comience en el banco de suplentes.

Hoy su lugar en el equipo lo ocupa Matías Fernández, mientras que Rodrigo Atencio y Bautista Dadín también pelean por un puesto en el ataque. La idea es llevarlo de a poco, teniendo en cuenta que sus compañeros ya suman rodaje en el Torneo Apertura.