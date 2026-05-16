Conmebol le daría por ganado en el escritorio un partido a un candidato a ganar la Libertadores

La Conmebol ya tendría tomada una decisión que puede cambiar por completo el panorama de la Copa Libertadores 2026. ¿El motivo? Los graves incidentes ocurridos el pasado 7 de mayo en el duelo entre Independiente Medellín y Flamengo por la cuarta fecha del Grupo A, el cual también integra Estudiantes de La Plata.

Apenas arrancó el partido en Colombia, un sector de la hinchada local inició una fuerte protesta que rápidamente se salió de control. Hubo invasión al campo de juego, lanzamiento de pirotecnia y un clima de tensión que obligó al árbitro a suspender el encuentro cuando todavía estaba 0-0.

Las imágenes fueron contundentes y el encuentro quedó oficialmente cancelado por el máximo ente sudamericano, lo que quiere decir que no tendrá una fecha de reanudación. En ese sentido, el organismo disciplinario de la Conmebol prepara una serie de severas sanciones para el club colombiano.

La primera medida ya fue oficializada: el DIM deberá jugar sin público, tanto local como visitante, durante los próximos 60 días. Eso significa que afrontará a puertas cerradas los dos encuentros que le quedan en esta fase de grupos.

Conmebol ya tendría una decisión tomada

Sin embargo, la resolución más esperada todavía no fue anunciada oficialmente y tiene que ver con el resultado del partido. A la espera de la confirmación oficial, todo indica que la Conmebol dará el encuentro por ganado a Flamengo. De concretarse esa resolución, el vigente campeón de la Libertadores alcanzaría los 10 puntos en su zona y aseguraría su clasificación a los octavos de final con dos jornadas de anticipación.

Además, el fallo favorecería a Estudiantes, que es escolta con 6 unidades y pasaría a depender de sí mismo para pasar de ronda (el DIM quedaría con 4). Por eso, la decisión final será determinante y podría definir la suerte de los equipos en el Grupo A. A estar atentos...