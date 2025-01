El fuerte anuncio de Deschamps, DT de Francia, de cara al Mundial 2026: "Se acabará..."

Didier Deschamps anuncia que dejará la Selección francesa al final de su contrato tras el Mundial de 2026, luego de haber cumplido su ciclo con la misma determinación para mantener al equipo en el máximo nivel. En una entrevista grabada para el canal TF1, un fragmento de la cual fue adelantada esta mañana por LCI, canal de la TV francesa, Deschamps recordó que ha estado al frente de Les Bleus desde 2012 y que su contrato tiene vigencia hasta el Mundial de 2026 por lo cual, cuando se acabe la cita mundial dejará su lugar: "Se acabará entonces, porque tiene que acabar en algún momento", sentenció.

El entrenador que llevó a Francia a la gloria en el Mundial de Rusia 2018 justificó su decisión de dejar el cargo y mencionó: "Siento que he cumplido mi etapa, con las mismas ganas y la misma pasión para mantener a la selección francesa en lo más alto". Por otro lado, al ser preguntado por qué no seguir prolongando su exitoso palmarés, Deschamps respondió: "Hay que saber cuándo decir basta. Además hay una vida después. No sé cómo seguirá, pero sé que mi decisión va ser muy buena".

Deschamps dejará a la Seleccion francesa luego del Mundial 2026. (Foto: Archivo)

Por otra parte, el DT recordó que estará al mando del equipo durante 14 años y, cuando le comentaron que eso supondría un récord, respondió que ese no es su principal objetivo: "Lo más importante es la exigencia, y que la selección francesa siga en la cumbre, como lo ha estado durante muchos años", afirmó.

Hasta que se concrete su despedida, Deschamps tiene varios desafíos por delante. El primero será por los cuartos de final de la Liga de las Naciones cuando la Selección francesa se enfrente a Croacia en marzo. En caso de que los Galos derroten a los croatas, accederán a la fase final de la competición en junio, antes de centrarse en las eliminatorias para el Mundial de 2026, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Zinedine Zidane, el apuntado para reemplazar a Deschamps en la Selección francesa. (Foto: Archivo)

Ante la inminente salida de Deschamps, la Selección francesa comenzó a buscar un posible reemplazante y los medios locales ya tienen a un apuntado. Zinedine Zidane, histórico entrenador del Real Madrid donde ganó tres Champions League de manera consecutiva, es el favorito unánime de la prensa francesa para ser el nuevo seleccionador nacional de fútbol después de las declaraciones del actual técnico. "Zidane es el mejor para el puesto, por lo que será difícil sortear lo obvio en 2026", reconoció el famoso medio francés L'Equipe.

Fuente: EFE