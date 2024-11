Rumor bomba: la tremenda decisión de Kyillian Mbappé con la Selección de Francia

Este 2024 no está siendo el año que se esperaba que tuviera Kyllian Mbappé. Las altas expectativas que se tenían con su llegada al Real Madrid aún no están siendo proporcionalmente reflejadas con sus actuaciones en el campo de juego, y tampoco está teniendo el gran desempeño que acostumbraba a tener en la Selección de Francia, donde las cosas no vienen bien en el último tiempo.

Tras perderse la última convocatoria en la fecha FIFA de octubre por una lesión, ya habiéndose recuperado y vuelto a la actividad con su club, volvió a no ser llamado para Les Bleus de cara a los compromisos de noviembre ante Israel e Italia por la UEFA Nations League. Si bien el seleccionador nacional, Didier Deschamps, aseguró que se trató de una decisión meramente deportiva y que no había razones extrafutbolísticas, en Francia trascendió un rumor que, de ser cierto, podría marcar un antes y un después en el combinado galo.

La relación entre Mbappé y Deschamps habría llegado a un punto de no retorno. (Foto: EFE)

Según informó este viernes Romain Molina, periodista de Get French Football News, Kiki habría decidido no volver a jugar con la Selección francesa mientras el actual entrenador continúe en el cargo. Esto se debería a diferencias de criterio entre ambos y problemas que vienen arrastrando desde hace ya un buen tiempo, lo que habría llevado a un quiebre en su relación que llegó a un punto de no retorno.

Esto podría desembocar un escándalo sin precedentes, ya que quedarían de un lado la gran figura del seleccionado y uno de los mejores futbolistas del mundo, y del otro uno de los DT más exitosos de la historia en el banco francés. Igualmente, no es la primera vez que se pone en duda su continuidad en el cargo, ya que durante el transcurso de la Eurocopa 2024 ya se había empezado a hablar de una fuerte interna entre él y el plantel.

¿Determinará esta disputa la salida definitiva de alguno de los dos? Deschamps asumió el cargo de seleccionador en 2012 y, en los más de 12 años que lleva en el puesto, ha conseguido posicionar al equipo como uno de los más fuertes del mundo, fue campeón y subcampeón mundial (2018 y 2022 respectivamente), subcampeón europeo (2016), y también ganó un título de Nations League (2021). Mbappé, por su parte, desde su debut en Francia en 2017, lleva 48 goles y 35 asistencias en 84 partidos disputados, lo que lo dejan como el tercer máximo goleador histórico y segundo máximo asistidor de Les Bleus.