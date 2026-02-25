Ariel Broggi valoró el punto y el rendimiento de Gimnasia y Esgrima : "Este es el camino"

El DT, Ariel Broggi, valoró el rendimiento y el punto logrado por Gimnasia y Esgrima ante un rival exigente: destacó el orden y la actitud del grupo.

El entrenador de Ariel Broggi analizó el empate de Gimnasia y Esgrima de Mendoza frente a Independiente de Avellaneda y rescató la actitud de su equipo, el orden táctico y la convicción para competir ante un rival de jerarquía, aunque admitió que quedó “un sabor a poco” por las chances desperdiciadas.

Ariel Broggi y el análisis del empate de Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda Broggi reconoció el malestar lógico por no haber ganado, pero pidió poner en valor el rendimiento colectivo: el Lobo volvió a hacer “un buen partido”, sostuvo, y logró medirse “de igual a igual” frente a un adversario que tuvo más posesión, aunque sin generar daño real. “Por momentos pudimos definirlo, pero volvimos a fallar en la definición”, señaló.

El técnico destacó la respuesta del grupo en un contexto de imprevistos y exigencia física por la seguidilla de encuentros. Subrayó la importancia de contar con variantes preparadas para afrontar ausencias inesperadas y remarcó que el equipo controló gran parte del juego rival gracias al compromiso y la voluntad de todos.

gimnasia mendoza lobo independiente avellaneda (10) Alf Ponce Mercado / MDZ En lo táctico, explicó que el plan incluyó atacar por los costados y adaptarse a los cambios que impone el desarrollo del partido. “Seguimos trabajando para pulir detalles y potenciar nuestras virtudes”, afirmó, convencido de que el proceso llevará a sumar cada vez más puntos.

De cara al futuro, Broggi se mostró optimista: confía en que incluso en jornadas en las que el equipo no esté en su mejor versión, el trabajo sostenido terminará traduciéndose en victorias. Sobre el contexto institucional y el calendario, aclaró que las decisiones organizativas exceden al plantel, que ahora aprovechará una semana más larga para profundizar el trabajo.