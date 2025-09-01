Gimnasia y Esgrima visita a Nueva Chicago con el objetivo de recuperar la cima del torneo

Gimnasia y Esgrima visitará a Nueva Chicago desde las 17 por la fecha 29 de la Primera Nacional e intentará cortar la racha de dos derrotas consecutivas.

El último entrenamiento de Gimnasia y Esgrima en Mendoza antes de partir hacia Buenos Aires para jugar ante Nueva Chicago.

Gimnasia y Esgrima visitará a Nueva Chicago desde las 17 por la fecha 29 de la Primera Nacional e intentará cortar la racha de dos derrotas consecutivas, ambas fuera de casa, para volver a ser líder de la Zona B en la Primera Nacional. De momento, fue superado por Gimnasia de Jujuy, que derrotó a Central Norte de Salta.

El Lobo atraviesa un gran momento institucional y deportivo, pese a las caídas sufridas ante Central Norte de Salta y Deportivo Morón, y el festejo por los 117 años cumplidos el último sábado lo encuentran con grandes expectativas de dar el salto a Primera. Sin embargo, para ello deberá ganar y mantenerse en la cima de las posiciones para conseguir el pasaje a la final por el primer ascenso frente al puntero de la Zona A, que hoy sería el Deportivo Madryn.

Por ahora, el puntero es el Lobo Jujeño, que venció 1 a 0 a Central Norte en la Tacita de Plata con un gol convertido por Santiago Camacho, en un duelo cargado de rivalidad entre equipos de las provincias del norte del país. De esa forma, los albicelestes suman 54 puntos en la tabla, dos más que el conjunto Mensana.

En este contexto, el Lobo mendocino se presentará en Mataderos ante Chicago, luego afrontará un duelo importantísimo ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy como local -el domingo 7 de septiembre a las 16- y, después se enfrentará con Agropecuario de Carlos Casares, por la fecha 31 de la Primera Nacional.

Las probables formaciones de Nueva Chicago y Gimnasia y Esgrima Nueva Chicago: Facundo Ferrero; Adrián Martínez, Julián Rodríguez Vuotto, Agustín Aguirre, Diego Arroyo; Sergio Ortiz, Román Zalazar, Francisco Nouet, Ignacio Rodríguez; Ignacio Rodríguez e Iván Maggi.