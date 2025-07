La lapidaria crítica de un multicampeón con Boca a Edinson Cavani: "No se juega con el apellido"

Uno de ellos es Edinson Cavani , quien a pesar de que convirtió un gol ante el Decano no está a la altura de lo que demostró durante toda su carrera futbolística y quedó en evidencia que no está al 100% físicamente. Además, es uno de los jugadores más resistidos por parte de los hinchas y cada vez le cuesta más hacer pie en el área grande y es blanco de filosos comentarios.

Carlos Navarro Montoya disparó fuertemente contra Edinson Cavani

image La durísima crítica de Carlos Navarro Montoya a Edinson Cavani por su presente en Boca. Foto: @NavarroMontoya

En esta ocasión quien apuntó fuertemente contra él fue Carlos Navarro Montoya, multicampeón con Boca. A través de su cuenta de X (ex Twitter), el Mono analizó el mal presente del equipo y no se guardó nada contra el charrúa: "En Boca no se juega por el apellido. Se juega por la actualidad, por la vigencia y eficacia del apellido. Tema Cavani, un crack para mi, no está en su mejor forma física y futbolística debido a sus continuas lesiones. Debe ponerse bien para ser titular", escribió.