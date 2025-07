El palazo de Navarro Montoya a un jugador del Xeneize: "Hay que explicarle lo que es Boca"

Por último, Navarro Montoya bancó a Miguel Ángel Russo y pidió paciencia en su ciclo: “Considero que Russo es un técnico inobjetable y tiene la capacidad para estar en el club. Pero hay que ayudarlo, darle todas las herramientas posibles. No me parece un resultado sacatécnico porque van 4 partidos. No me parece ni con Russo ni con ningún otro técnico”, cerró.