No se vio en TV: la violenta reacción de Miguel Merentiel al ser reemplazado por Russo en el entretiempo

Lo que no mostró la transmisión generó revuelo en Parque Patricios. Antes del arranque del segundo tiempo entre Boca y Huracán , Miguel Merentiel estaba listo para volver al campo, incluso salió con el resto del equipo. Pero en el último instante, Miguel Ángel Russo decidió que no juegue y mandó a Milton Giménez en su lugar.

La reacción de La Bestia fue inesperada: no se quedó en el banco como marca el reglamento, sino que se fue directamente al vestuario. La actitud sorprendió a todos, porque no es común que un jugador reaccione así en plena competencia. Merentiel había tenido un primer tiempo flojo, sin remates al arco, con varias pelotas perdidas y poca participación, pero sigue siendo uno de los jugadores más importantes del plantel.

La insólita escena no pasó desapercibida en las redes ni en los medios. Según informó TyC Sports, fue el propio Miguel Merentiel quien rompió la planilla de cambios en el vestuario al enterarse de que no iba a ingresar para disputar el segundo tiempo. La reacción de "La Bestia" dejó en evidencia su malestar con la decisión de Russo, que más tarde intentó bajarle el tono al asunto en conferencia de prensa.

Pero eso no fue todo. Además de romper la planilla de cambios, Merentiel habría estallado de furia en el vestuario y destrozó el vidrio de una de las puertas. La secuencia exacta todavía no está clara, pero todo apunta a que la bronca de "La Bestia" se desató tras enterarse que no iba a salir a jugar el segundo tiempo. El vestuario visitante del Ducó terminó con daños, en medio de un clima tenso y caliente por la derrota.