La llamativa explicación de Miguel Ángel Russo por el cambio de Merentiel: "Fue un problema de..."

Ni lerdo ni perezoso, el periodista hizo la repregunta. "¿Si se sorprendió? No. Esas cosas las hablamos en el vestuario. Fue un tema con el cuarto árbitro, con la gente de ahí que hicimos el cambio. No le den mucha importancia a ese tipo de cosas porque no tiene mucho sentido”, agregó Miguelo. Lejos de aclarar, el DT se mostró fastidioso por la consulta y pateó la pelota afuera.