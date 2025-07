Las sorpresas de Russo en la lista de Boca ante Huracán: sin Palacios y con la vuelta de un "borrado" que no juega desde febrero

Lo primero que hay marcar es que Carlos Palacios quedó out por segundo encuentro consecutivo. Después del fuerte comunicado del chileno en sus redes sociales y la tajante declaración de Russo en la conferencia post derrota ante Atlético Tucumán, el delantero seguirá afuera de la convocatoria bajo el argumento de una tendinitis en su rodilla, de la cual nunca hubo un parte médico oficial desde club y sigue generando un fuerte debate al respecto.

La sorpresa de Russo: reaparece un "borrado"

A su vez, lo que más destaca es la inclusión de un futbolista que había sido marginado por Miguel Ángel Russo y que no juega de manera oficial desde febrero: Agustín Martegani. Si bien viajó con la delegación a Estados Unidos (no tuvo minutos), el ex San Lorenzo vuelve a estar en consideración por primera vez en este torneo Clausura.