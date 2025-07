El sincericidio de Franco Colapinto tras finalizar P19 en la Sprint del GP de Bélgica: "Los cambios no..."

Sin embargo, eso no terminó sirviendo de mucho y el pilarense finalizó en la misma posición en la que largo con las gomas blandas e incluso quedó a seis segundos del Kick Sauber de Nico Hulkenberg (terminó 18°). De esta manera, sigue sin poder sumar puntos en lo que va de la temporada de la Fórmula 1 y de cara a la clasificación no hay muchas esperanzas con al auto.

Tras finalizar la Sprint, Franco Colapinto pasó por la zona mixta e hizo un sincero análisis de los cambios que realizaron los ingenieros de Alpine : "Sirvió para entender un poco el auto, pero se cayó a pedazos después de la primera vuelta con la goma blanda, y era lógico que iba a ser complicado. Aprendimos algo para mañana si es que no llueve", sentenció.

El sincericidio de Franco Colapinto tras finalizar P19 en la Sprint de GP de Bélgica

Por otro lado, el ex piloto de Williams dio a entender que no pudo decidir con qué neumático disputar la Sprint en Spa-Franconchamps (fue el único en utilizar las gomas blandas mientras que el resto fue con medias): “Creo que obviamente iba a ser más complicada la carrera así. Además se cambiaron un par de cosas en el set up lo que provocó que tuviera que salir desde la calle de boxes”, aseguró.