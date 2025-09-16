¡Insólito! El absurdo error por el que echaron a un DT argentino de su cargo en Atlético Nacional

Javier Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional luego de un grosero error en un partido por el que los colombianos podrían ser sancionados.

Lo que parecía una derrota más terminó convirtiéndose en un escándalo que le costó el puesto al argentino Javier Gandolfi. El ahora exentrenador de Atlético Nacional fue despedido luego de cometer un grosero error durante el partido ante Atlético Bucaramanga, que terminó 1-0 a favor de la visita por la fecha 11 del campeonato.

El error que sentenció el ciclo de Gandolfi en Atlético Nacional Más allá de que el DT argentino venía muy cuestionado y en la cuerda floja, la gota que terminó de rebalsar el vaso no fue precisamente el resultado en contra, sino más bien una situación insólita que se vivió durante el partido: el ex Talleres puso cuatro extranjeros al mismo tiempo, algo que está terminante prohibido por el reglamento de la liga colombiana.

La jugada insólita se dio a los 31 minutos del segundo tiempo. Gandolfi mandó a la cancha al uruguayo Camilo Cándido sin darse cuenta de que ya estaban jugando Facundo Batista (también uruguayo), el argentino Juan Bauza y el ecuatoriano Billy Arce. Tres minutos más tarde alguien en el banco se dio cuenta, pero ya era tarde y no había forma de arreglarlo.

Aunque el reglamento permite convocar hasta cuatro extranjeros, solo tres pueden estar dentro del campo de juego. Encima, Bucaramanga, que jugaba con uno menos desde el final del primer tiempo, avisó a través de su técnico que va a reclamar los puntos y, si eso prospera, podrían ganar 3-0 por escritorio.

Después del partido, Javier Gandolfi habló en conferencia y reconoció el error: “No hay excusas. No me di cuenta del límite y eso es responsabilidad nuestra”, dijo. Sin embargo, la dirigencia de Atlético Nacional no dudó y le puso fin al ciclo, que ya venía desgastado por los resultados flojos y la reciente eliminación en Copa Libertadores en manos de San Pablo.