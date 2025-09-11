Francia: las fuertes protestas con bloqueos concluyó con 675 detenidos

En Francia, la jornada de ayer fue de bloqueos de rutas y protestas contra el gobierno. Hubo daños y muchos detenidos por la Policía.

Al menos 675 personas fueron detenidas el miércoles en distintos puntos de Francia en el marco de la jornada de protestas que, bajo la premisa de Bloqueemos Todo, aspiraba a paralizar el país en respuesta a los planes de austeridad promovidos por el Gobierno del ya dimitido François Bayrou.

El Ministerio del Interior tenía registradas hasta este jueves por la mañana 549 imputados por las protestas del día anterior, 164 de ellos correspondientes a París y su región metropolitana, según fuentes citadas por varios medios, entre ellos 'Le Figaro' y la cadena BFM TV.

La jornada dejó algunos bloqueos de carreteras, sistemas de transportes e instalaciones educativas y, en el caso la capital, altercados puntuales como el que derivó en el incendio de un restaurante.

Francia protestas efe Las protestas en Francia dejaron muchos detenidos en varias ciudades. Foto Efe EFE

Francia: tolerancia cero con la violencia El Gobierno de Francia ha confirmado que 34 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, todos ellos de carácter leve.