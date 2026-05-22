Un exembajador uruguayo afirmó que el papa León XIV vendría a la Argentina: cuándo llegaría

El intendente del departamento uruguayo de Florida, Carlos Enciso, aseguró que el papa León XIV visitará Uruguay en noviembre y que, luego, viajaría a otros países de Sudamérica como Argentina y Paraguay.

Este viernes, en diálogo con Radio Mitre, Enciso -quien fue embajador uruguayo en Argentina- afirmó que el sumo pontífice visitará a la Argentina, Uruguay y Perú en “la primera quincena” de noviembre. Asimismo, contó que el recorrido ya está incluido “en la agenda de los viajes del Papa de este año”.

"Le hicimos una invitación a León XIV en noviembre, un poco ratificando la invitación al nuevo Papa y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional", reveló Carlos Enciso este viernes.

Enseguida, el intendente uruguayo puntualizó respecto a la fecha en la que llegaría el Papa a Sudamérica. "Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre ", especificó Enciso.

En diálogo con Eduardo Feinmann, Enciso también habló respecto a la importancia que representa el hecho de que el Papa visite la ciudad uruguaya de Florida. "Para Florida es importante, es el departamento de la capital donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales. Es como Luján, digamos. Juan Pablo II en el '88 hizo una misa multitudinaria aquí. Entonces, hay todo un componente importante. Hay un motivo, a parte de lo espiritual", precisó.

Como si fuera poco, el funcionario indicó que desde el Vaticano le dijeron que el Papa estará presente en el Santuario de la Virgen de los 33, en Uruguay. “Estamos en condiciones de informar una gran noticia según nuestras fuentes vaticanas. En el marco de su visita a Uruguay, en la primera quincena de noviembre, estaría prevista la presencia de León XIV en el Santuario de la Virgen de los 33”, escribió.