El presidente de Argentinos liquidó a Chiquito Romero tras su paso por el club: "Me siento defraudado y se lo dije"

A meses de su fallida experiencia en Argentinos Juniors y su retiro profesional, Sergio Romero no se salvó de las durísimas críticas de Cristian Malaspina.

El fallido paso por Argentinos Juniors marcó el final de la carrera de Sergio Romero. El histórico arquero de la Selección argentina, después de casi un año sin jugar en Boca, no pudo destacar en el cuadro de La Paternal y luego de que le rescindieran el contrato, este 2026, decidió colgar los guantes de manera definitiva.

Chiquito no dejó el mejor recuerdo en el club, ni mucho menos. Pero más allá de algún comentario aislado de los hinchas en redes, no se había hablado públicamente mucho de él, hasta que este martes Cristian Malaspina, presidente del Bicho, recordó su paso por el equipo y lo fulminó.

Cristian Malaspina fulminó a Chiquito Romero Cristian Malaspina fulminó a Chiquito Romero @MeGustaMasAAAJ En una entrevista que le concedió al medio partidario Me Gusta más AAAJ le preguntaron si se arrepentía de haber contratado al exguardameta de la Albiceleste: "Yo tuve una charla con Chiquito antes de firmar. La verdad, me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Eso es de lo que me arrepiento, de haberle creído", respondió el dirigente, sin que le temblara la voz.

"Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100 por ciento como me había dicho que estaba", continuó su relato, apuntando contra la honestidad y el profesionalismo de Romero.

En ese sentido, contó por qué lo llamó: "En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigua. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente... Es muy difícil", remarcó.