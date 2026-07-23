Belgrano, el último campeón, debutó en el Torneo Clausura con un triunfazo ante Rosario Central
Belgrano sufrió, reaccionó tras el empate de Rosario Central y encontró el triunfo sobre el final con un golazo que desató la fiesta en el Julio César Villagra.
Belgrano se impuso ante Rosario Central con dos golazos, de factura muy distinta, para ganarle por 2-1 en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
En un encuentro disputado en el estadio Julio César Villagra, los goles del local fueron convertidos por los delanteros Nicolás Fernández y Francisco González Metilli, en 35 minutos del primer tiempo y 42 del segundo, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el extremo Julián Fernández, a los 32 del complemento.
Con resultado positivo, el reciente campeón del fútbol argentino vivió un momento inolvidable al poder ofrecerle la copa a su gente y en su estadio, luego de vencer a River en la final del Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes, con un partido histórico que bordó su primera estrella.
El primer gol de la noche fue del último campeón del fútbol argentino, a los 35 minutos, con una excelente pared entre el “Mudo” Vázquez y el “Uvita” Fernández, que permitió que el atacante definiera de primera para el 1-0.
Golazo de Uvita Fernández para el 1-0 de Belgrano
Rosario Central pudo empatar el encuentro, finalmente, a los 32 minutos del complemento, con un córner en el que el defensor Gastón Ávila ganó de cabeza y permitió que Julián Fernández empujara de primera al gol.
Julián Fernández igualó para Rosario Central
El local volvió a ponerse en ventaja diez minutos después, mediante un excelente disparo desde afuera del área del extremo Francisco González Metilli, cuyo zurdazo entró por el palo derecho de Ledesma.
Belgrano lo ganó con un tremendo zurdazo de Pancho Gonzalo Metilli
Argentinos Juniors le ganó a Sarmiento sobre la hora
Argentinos Juniors jugó un gran segundo tiempo y pudo remontar para ganarle a Sarmiento por 3-2, en la primera fecha de la zona B del Torneo Clausura 2026.
El conjunto del barrio porteño de La Paternal ganó con tantos del mediocampista Alan Lescano, el defensor Sebastián Prieto y el delantero Diego Porcel, a los 2, 12 y 45 minutos de la segunda parte.
Por su lado, para el local habían convertido el atacante Junior Marabel, a los 30 del primer tiempo, y el central Renzo Orihuela, cuando iban 23 minutos de la segunda mitad.
Además, el conjunto que dirige el entrenador Nicolás Diez se quedó con un hombre menos poco después del gol que sentenció el resultado, ya que Porcel festejó sacándose la camiseta y ya tenía una amarilla.
Fuente: NA