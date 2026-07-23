Belgrano, el último campeón, debutó en el Torneo Clausura con un triunfazo ante Rosario Central

Belgrano sufrió, reaccionó tras el empate de Rosario Central y encontró el triunfo sobre el final con un golazo que desató la fiesta en el Julio César Villagra.

Francisco Gonzalez Metilli festeja el gol del triunfo de Belgrano, que comenzó la defensa del título con un triunfo ante un candidato.

Belgrano se impuso ante Rosario Central con dos golazos, de factura muy distinta, para ganarle por 2-1 en la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un encuentro disputado en el estadio Julio César Villagra, los goles del local fueron convertidos por los delanteros Nicolás Fernández y Francisco González Metilli, en 35 minutos del primer tiempo y 42 del segundo, mientras que la igualdad parcial había sido marcada por el extremo Julián Fernández, a los 32 del complemento.

Con resultado positivo, el reciente campeón del fútbol argentino vivió un momento inolvidable al poder ofrecerle la copa a su gente y en su estadio, luego de vencer a River en la final del Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes, con un partido histórico que bordó su primera estrella.

El primer gol de la noche fue del último campeón del fútbol argentino, a los 35 minutos, con una excelente pared entre el “Mudo” Vázquez y el “Uvita” Fernández, que permitió que el atacante definiera de primera para el 1-0.

Golazo de Uvita Fernández para el 1-0 de Belgrano ¡UVITA, CUÁL OTRO!Uvita Fernandez abrió el marcador para poner en ventaja al PirataViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/GhrHK3xLPF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 23, 2026 Rosario Central pudo empatar el encuentro, finalmente, a los 32 minutos del complemento, con un córner en el que el defensor Gastón Ávila ganó de cabeza y permitió que Julián Fernández empujara de primera al gol.