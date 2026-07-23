Tras llegar a octavos del Mundial 2026, la Selección de Colombia tomó una decisión con Néstor Lorenzo

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó a través de un comunicado la renovación del argentino Néstor Lorenzo en el cargo de director técnico de la selección de Colombia .

El Comité Ejecutivo de la FCF extendería el contrato del DT por cuatro años más, dando el respaldo necesario para que el entrenador albiceleste, de 60 años, pueda seguir liderando el proyecto futbolístico que comenzó en 2022, al tener de cara dos objetivos claros: las eliminatorias hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030 y la Copa América que se jugaría en 2028 con sede a confirmar.

De esta manera, Lorenzo podrá extender los números que tiene en la Selección colombiana, al contar con 51 compromisos disputados en total, entre partidos amistosos y oficiales; tiene como registro 31 encuentros ganados, 12 empates y 8 derrotas.

La era de Néstor Lorenzo en el conjunto cafetero fue marcada por victorias calificadas como "hitos" en la historia de Colombia, debido al calibre del rival como el 2 a 1 ante Brasil en Barranquilla por las Eliminatorias al Mundial 2026, en noviembre de 2023, con doblete de Luis Díaz; fue la primera vez que la "Sele" le ganó a la "Verdeamarela" en condición de local por ese certamen.

Colombia confirmó la continuidad de Néstor Lorenzo y ya piensa en los próximos desafíos internacionales.

Por la misma competencia, en septiembre de 2024 obtuvo el triunfo también por 2-1 ante la Selección argentina, que cortó una sequía de 18 años sin poder vencerla en el camino a la clasificación de los mundiales.

También fue tomada como una "pequeña" revancha luego de la derrota en la final de la Copa América realizada en Estados Unidos de ese mismo año, donde la "Albiceleste" se coronó con el campeonato por 1-0 con gol de Lautaro Martínez en tiempo de alargue.

Con Lorenzo como DT, Colombia logró la clasificación al Mundial 2026 y el subcampeonato en la Copa América 2024. Fotobaires

A estos hitos de partidos oficiales, se suman dos que, si bien no valieron en puntos, sí fueron importantes para demostrar que no solo compitieron a nivel internacional sino continental, con la victoria por 2 a 0 frente a Alemania en un amistoso en junio de 2023 en Gelsenkirchen con tantos de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.

Además, el triunfo por la mínima contra España en Londres gracias al golazo de volea de Daniel Muñoz, haciendo historia al consagrarse frente a dos potencias mundiales.

Fuente: NA