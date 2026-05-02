¡Insólito! El grosero error de la F1 con un piloto que excedió los límites durante la qualy sprint del GP de Miami

Alex Albon avanzó a la SQ2 en la clasificación para la Sprint de Miami, pero tendría que haber quedado afuera en la primera y los comisarios de la F1 no se dieron cuenta.

En las tandas cronometradas de la Fórmula 1, cuando un piloto excede los límites de pista, la sanción suele aplicarse de inmediato. Sin embargo, en la clasificación Sprint de Miami se dio una situación poco habitual: Alex Albon avanzó a la SQ2 cuando en realidad debía haber quedado eliminado en la SQ1. Al detectar el error, la FIA corrigió la situación una vez finalizada la sesión.

En pista, el piloto de Williams Racing había logrado un 14° puesto que resultaba positivo para el equipo. Sin embargo, esa posición quedó sin efecto tras la revisión de los comisarios, que determinaron que su mejor vuelta en la SQ1 no era válida.

Insólito: Alex Albon se metió en la SQ2, pero ¡tendría que haber quedado eliminado antes! El inconveniente se originó en la curva 6, donde Albon excedió los límites de pista en el giro que le había permitido meterse en la siguiente instancia. Como la infracción fue detectada tarde, ya con el piloto girando en la SQ2, las autoridades optaron por no interrumpir la tanda y resolver el caso posteriormente.

image Alex Albon en la qualy Sprint @F1

La sanción implicó la eliminación de todos sus tiempos en la SQ2 y su reubicación en la clasificación general con los registros válidos de la SQ1, lo que lo hizo caer hasta el 19° puesto, en la penúltima fila de la grilla para la carrera Sprint.