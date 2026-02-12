Video: la peligrosa maniobra de Lando Norris con George Russell que casi provoca un accidente

El campeón vigente, Lando Norris, protagonizó un momento de alto riesgo en la práctica vespertina del segundo día de test en Sakhir.

La Fórmula 1 transita una semana clave en el Circuito de Sakhir, en Baréin, donde los equipos desarrollan los test de pretemporada antes del inicio oficial de 2026, un año marcado por un profundo cambio reglamentario. En ese contexto de pruebas y ajustes, la tensión también se hizo presente en pista.

A falta de poco más de media hora para el cierre de la práctica vespertina del segundo día, Lando Norris protagonizó una peligrosa maniobra. El piloto de McLaren siguió muy de cerca a George Russell y, en un error de cálculo, estuvo a punto de impactarlo por detrás.

La escena se produjo en plena simulación de ritmo de carrera. Norris intentó aprovechar la referencia del Mercedes de Russell, pero redujo demasiado la distancia y debió reaccionar de manera inmediata para evitar el contacto.

Mirá el video Norris casi choca a Russell en una maniobra al límite en Baréin Norris casi choca a Russell en una maniobra al límite en Baréin Jornada intensa y Ferrari al frente en Baréin Más allá del susto, el segundo día de actividad dejó tiempos competitivos y varias conclusiones en el paddock. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) registró el mejor tiempo durante el segundo día de actividad, confirmando el buen rendimiento del equipo italiano en esta etapa inicial.

leclerc barein Charles Leclerc fue la referencia este jueves en los test de pretemporada en Baréin. X @ScuderiaFerrari En la segunda posición quedó el británico Lando Norris (McLaren), actual campeón del mundo, mientras que el tercer puesto quedó en manos del también británico Oliver Bearman, quien corre para Haas.