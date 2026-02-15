Francisco Cerúndolo venció a Darderi y se consagró campeón por primera vez del Argentina Open

Francisco Cerúndolo superó a Luciano Darderi en dos sets (6-4 y 6-2) en el duelo decisivo y se quedó con el título del Argentina Open 2026.

¡La tercera fue la vencida! Tras quedarse en las puertas del campeonato en 2021 y 2025, Francisco Cerúndolo pudo por fin consagrarse campeón por primera vez del Argentina Open. Lo consiguió este domingo al vencer al italiano Luciano Darderi en dos sets (6-4 y 6-2) en 1 hora y 37 minutos de juego en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

De este modo, Fran sumó el cuarto título ATP de su carrera, tras sus consagraciones en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. Además, se convirtió en el onceavo tenista argentino en coronarse en Buenos Aires luego de Guillermo Villas, José Luis Clerc, Martín Jaite, Guillermo Pérez-Roldán, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandián, Diego Schwartzman y Facundo Pérez Acosta.

El punto que le dio el campeonato del Argentina Open a Fran Cerúndolo El punto que le dio el campeonato del Argentina Open a Fran Cerúndolo En un primer set bastante parejo y que se extendió unos 54 minutos, las cosas se tornaron a su favor cuando logró quebrarle el saque en el tercer game, lo que le permitió sacar la ventaja necesaria para quedarse con el parcial. En el segundo, por su parte, no tuvo muchas dificultades y, envalentonado por el apoyo del público, le pasó por arriba a Darderi con 3 quiebres contra 1 los cuales desembocaron en el resultado final.

Esta consagración fue un gran desahogo para él, que venía acumulando muchas frustraciones luego de perder sus anteriores dos finales en el Argentina Open. La primera había sido en 2021, cuando cayó ante el Peque Schwartzman, que estaba en un gran momento y lo arrasó con un contundente 6-1 y 6-2. Luego, volvió a llegar al duelo decisivo el año pasado y era el claro favorito. Sin embargo, el joven brasileño João Fonseca sorprendió y se impuso por 6-4 y 7-6(1).

Los festejos de Francisco Cerúndolo tras ganar el Argentina Open Los festejos de Francisco Cerúndolo tras ganar el Argentina Open Para dar con el campeonato, Cerúndolo venció primero en octavos al boliviano Hugo Dellien 6-0 y 7-6(6). Luego, en cuartos, superó al checo Vit Kopriva por 6-4 y 6-3. En semis, dejó en el camino a su compatriota Tomás Etcheverry con un sólido 6-3 y 7-5, para luego ganar la final sin ceder ni un solo set en todo el torneo.